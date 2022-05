Rouen : les riverains du Jardin des plantes veulent redonner de la vie dans Basille Fleurs

C'est une nouvelle manière de lutter pour les habitants du quartier du Jardin des plantes à Rouen. Une nouvelle manière de lutter contre le projet d'un promoteur immobilier. Il prévoit de raser le 40 rue de la Mare du Parc pour y construire un immeuble de 17 mètres de haut. Les habitants y sont opposés depuis le début. Ils ont voulu ce samedi montré que le site mérite d'être préservé.

"On a déjà des idées pour transformer cette boutique"

A cette occasion, ils ont transformé le lieu en bar éphémère. Une première pour ce site fermé depuis janvier 2021. "On peut imaginer un bar ou un lieu culturel, une salle de concert. C'est aussi un quartier qui manque de commerçants. On peut également imaginer un jardin, il y a une pépinière. Il y a d'autres projets qu'un immeuble d'habitation", commentent Alexandre et Eric.

"J'habite juste à côté. Mon jardin va donner sur l'immeuble qui va être construit. Je suis impliqué pour faire vivre ce lieu. Je suis musicien, on va faire des concerts. Là je tiens le bar. Le site doit être autre chose qu'un vieux bâtiment abandonné voué à la destruction. L'architecture est hallucinante. Il y a vraiment moyen de faire énormément de choses", explique Benjamin.

On est face à un joyaux de la ville, c'est un vrai problème de faire construire ce genre de bâtiment - Jean-Michel Bérégovoy, adjoint en charge de l'environnement à mairie de Rouen

"On veut montrer que le quartier ne veut pas de cet immeuble. On a besoin d'un lieu de vie dans lequel on se retrouve où on fait plein de choses. On peut se projeter dans les serres, les gens voient qu'il y a la place pour faire une pépinière collective par exemple. On a déjà monté un projet que l'on a présenté à la mairie et à la métropole. On cherche des financements maintenant. Et on espère avoir une suite favorable", détaille Ingrid Hoh, à l'initiative du "collectif 40" du nom de la rue de ce bâtiment.

Car l'ancienne boutique Basille Fleurs n'est pas concernée. Derrière se trouve une maison qui date du 19e siècle. Entre les deux, des espaces de verdure, une petite marre et un écosystème que les habitants du quartier veulent préserver. Cependant, le promoteur immobilier, propriétaire des lieux, peut engager les travaux à tout moment.