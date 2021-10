Rouen : un concert de rue pour soutenir une famille menacée d'expulsion vers le Kosovo

"Chacun devrait avoir le droit d'être accueilli. En France, ce n'est pas un problème de place, d'opportunités. Ce sont des réfugiés du Kosovo, un pays qui n'est pas en paix aujourd'hui et la France a quand même du mal à le reconnaître", se désole Caroline, venue soutenir Ardita, Burhan et leurs deux enfants, menacés d'expulsion. Ce samedi, un concert a été organisé devant la face de droit par l'association La Meltinerie.

Cette famille aurait légitimement sa place en France, mais malheureusement, la rigueur administrative en aura décidé autrement - Corentin

Les artistes invités ont présenté leurs chansons gratuitement. Marius, alias Mélusine, est l'un d'entre eux. Il a proposé au public un set de titres écrit "lors de voyages" où il a "toujours été bien accueilli". Comme un message implicite pour faire comprendre que la famille de Burhan mérite ce même accueil en France.

La demande d'asile de Burhan et sa famille a été rejetée par la France et comme ils n'ont pas de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée contre le père de famille. "Quand on nous a parlé de la cause de Burhan et de sa famille, qui n'est pas un cas isolé, on s'est dit qu'il fallait que l'on fasse quelque chose", explique Pauline, bénévole à la Meltinerie, une association de défense des migrants par la culture.

Une famille parfaitement intégrée

Les enfants de Burhan et Ardita, Dalila et Mejdi, 8 et 6 ans, vont à l'école Honoré de Balzac à Rouen. Ardita travaille et apprend le français. Burhan travaille lui aussi. "Ça me fait chaud au cœur de voir tout ces gens que je ne connais pas personnellement. Ça me donne envie de me battre", reconnait Ardita. "Je trouve que c'est injuste ce que fait le préfet avec nous les immigrants", termine la mère de famille. Burhan devait être convoqué il y a deux semaines à la police des frontières à Rouen, mais face à la situation qu'il vit au quotidien, son médecin, inquiet, l'a fait hospitaliser en psychiatrie.

à lire aussi Menacé d'expulsion, un père de famille kosovar a été hospitalisé en psychiatrie à Rouen

Une pétition en ligne a déjà récolté plus de 15.000 signatures pour demander la régularisation de la famille de Burhan et Ardita. La mairie de Rouen soutien leur cause et organise une conférence ce mardi 2 novembre à l'hôtel de Ville.

