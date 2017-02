Rouen : un logement étudiant imprimé en 3D

Le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan, dans l'agglomération de Rouen, accueillera bientôt le premier studio étudiant construit grâce à une imprimante 3D. Le projet est porté notamment par le bailleur social Habitat 76 et la start-up parisienne XtreeE.

Oubliez tout ce que vous imaginez quand on vous parle d'imprimante. L'imprimante 3D n'a rien à voir avec celle que vous avez au bureau ou chez vous. C'est plutôt un robot qui fabrique à partir d'un modèle conçu sur ordinateur. Par exemple aujourd'hui, vous pouvez fabriquer votre tasse à café, un jouet, une coque de téléphone ou toutes sortes d'objet grâce à une imprimante 3D. Il suffit juste d'avoir un modèle et de la matière pour programmer votre robot.

Alors pourquoi ne pas appliquer le principe au bâtiment ? C'est ce que s'est dit le bailleur social Habitat 76 pour construire le 1er logement du genre en France. Ce serait même une première à l'échelle européenne d'après Sébastien Métayer, le directeur du développement durable et du patrimoine pour Habitat 76 qui porte ce projet en partenariat avec la start-up parisienne XtreeE.

Il s'agirait donc d'un studio d'environ 12 m2 situé sur le campus de Mont-Saint-Aignan. La localisation exacte, la forme du bâtiment et son agencement sont encore à l'étude. "Nous réfléchissons également à construire le mobilier par impression 3D : la table, le meuble évier, le bac de douche, etc" s’enthousiasme Sébastien Métayer. L'objectif c'est de pourvoir inaugurer ce studio "imprimé" d'ici fin 2017 - début 2018.

La seule question c'est celle de la réglementation : "ce mode constructif ne correspond à aucune réglementation. Il faut donc passer toute une batterie de tests, notamment sur la sécurité incendie, mais aussi sur les aspects techniques comme le thermique, l’acoustique, le phonique et l'étanchéité" poursuit Sébastien Métayer.

Mais si ces tests sont concluants, cette technique de construction pourrait révolutionner le secteur du bâtiment et de la construction. En effet, l'impression 3D permet de construire ce qu'on veut, comme on veut.

On peut donc "imprimer" son mur en prévoyant l'isolation qu'il lui faudra ou bien les câbles et les tuyaux qui devront passer. On imprime la forme qu'on veut avec les fonctionnalités que l'on souhaite. "Entre un mur fait en impression 3D et un mur classique, on va économiser de l'ordre de 40 à 50% de matière", explique Alain Guillen, le co-fondateur de la start-up XtreeE qui s'occupera de la réalisation du studio.

Habitat 76 ne cache pas ses ambitions : si ce projet est une réussite, pourquoi ne pas se mettre à la construction d'un vrai logement de 2 pièces et plus ?