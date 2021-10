Rouen : un permis de louer pour lutter contre l'habitat insalubre et indigne

Depuis le début du mois d'octobre, la ville de Rouen a mis en place le permis de louer dans six quartiers de la commune. Les propriétaires doivent demander une autorisation à la mairie avant toute nouvelle mise en location de leur bien. Le but est de lutter contre l'insalubrité des logements.

De la moisissure sur les murs, des fuites d'eau, des logements dégradés. La ville de Rouen veut lutter contre l'insalubrité des biens. A l'instar des villes comme Saint-Etienne-du-Rouvray ou Elbeuf, les propriétaires rouennais de six quartiers, depuis le 1er octobre 2021, qui souhaitent mettre en location leur bien doivent demander "un permis de louer" à la mairie. Le but est de lutter contre l'insalubrité des logements et l'insécurité.

Six quartiers rouennais concernés

"Sur le court-terme, ces objectifs permettent de lutter contre l'habitat dégradé, l'insalubrité. Ils permettent aussi de préserver la sécurité des locataires, des occupants", explique Amèle Mansouri, adjointe chargée du logement à la ville de Rouen.

Le dispositif concerne tous les propriétaires de biens immobiliers sur six quartiers de la ville. Il est obligatoire. "Sur le long-terme, c'est de connaître aussi tout simplement avec beaucoup plus de précisions notre parc locatif privé, de pouvoir favoriser l'attractivité du territoire, de pouvoir aider les propriétaires à maintenir leur patrimoine en état", ajoute l'adjointe chargée du logement.

Si le logement est jugé insalubre, le propriétaire aura l'obligation de faire des travaux. "On accompagne. Il faut faire en sorte de résorber aussi ce taux de vacance qui est important sur la ville de Rouen, on est à 17%, six points de plus que le taux au niveau de la métropole. Et ce qui explique ça c'est encore une fois l'insalubrité et l'insécurité du logement", renchérit Amèle Mansouri.

Si les propriétaires ne jouent pas la règle du jeu, ils peuvent être soumis à une amende, 5.000 euros, 15.000 en cas de récidive. Pour pouvoir déposer votre dossier vous pouvez le faire sur le site rouen.fr/permisdelouer

Les quartiers rouennais concernés sont les suivants :