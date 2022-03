Rouen : une journée de prières pour les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise

Quelques victimes d'abus sexuels sont venues témoigner ce dimanche dans la cour des Libraires de la cathédrale de Rouen. Le diocèse de Rouen a organisé la première journée mémorielle. Une journée de prière pour les victimes de ces crimes. A cette occasion, une plaque commémorative a été inaugurée près de la chapelle Jeanne d'Arc dans la cathédrale.

Briser l'omerta

"J'ai été violée trois fois par mon aumônier de lycée lorsque j'avais 11 ans, ça a été l'horreur absolu, ça m'a complètement démoli, détruite", raconte Claire. "Toute ma vie je me suis sentie coupable alors que j'étais victime. On avait abusé de moi, de mon corps. Et j'en ai gardé des traces toute ma vie, mais plus que ça j'ai été massacrée", poursuit-elle.

Une plaque pour se rappeler des atrocités commises par certains religieux a été dévoilée à côté de la chapelle Jeanne d'Arc. © Radio France - Bradley de Souza

"Ce silence complice, il fallait le dénoncer. Quelque part l'église a été comme une organisation criminelle qui a commis ces crimes parce qu'un viol est un crime. Je remercie les victimes qui ont voulu parler. J'espère que ce genre de rencontres vont leur permettre d'ouvrir la porte à entendre leurs paroles", explique Maité, une fidèle rouennaise venue assister à cette prière.

De son côté le diocèse de Rouen réitère sa "demande de pardon" aux victimes. Très ému, Monseigneur Lebrun assure que le diocèse "prend un chemin d'humilité, et que les personnes victimes sont et seront écoutées". Ce dimanche 20 mars marque la première journée mémorielle pour se rappeler. "Ce qui est très horrible pour moi, c'est de voir que les prêtres se sont servis de la confiance qu'ils inspiraient pour commettre des choses qui ont fait des dégâts pour des décennies et des décennies", conclut Mgr Lebrun.