Un réveillon de la Saint-Sylvestre très silencieux, ce jeudi soir, à Rouen. Le couvre-feu a été globalement respecté : hormis quelques feux d'artifices artisanaux, aux alentours de minuit, les rues de la ville sont restées vides et calmes, comme l'a constaté le reporter de France Bleu.

Rouen : une nuit du réveillon avec quelques pétards et beaucoup de silence

Rouen est passée en 2021 dans un relatif silence. La ville, placée sous le régime du couvre-feu comme l'ensemble du pays, s'est animée quelques instants aux alentours de minuit. Des concerts de casseroles aux fenêtres, des "bonne année" criés par les balcons et quelques feux d'artifice artisanaux. Puis, alors que les minutes passent, le silence qui revient.

Rive droite, le centre historique est plongé dans le noir et le calme. On entend, ici ou là, les bruits assourdis de soirées privés, au gré des balcons laissés ouverts par les fumeurs. Mais dans les rues, personne ou presque. Quelques équipages de police arpentent la rue Jeanne-d'Arc et les ponts qui enjambent la Seine. Mais le couvre-feu est globalement respecté. Sur les quais, les voitures se comptent sur les doigts d'une main.

Direction les hauteurs de la ville, dans les quartiers plus résidentiels. Là aussi, ce qui frappe surtout c'est le silence. Au pied des tours des quartiers de la Grand-Mare et du Châtelet, les voitures prennent doucement le givre dans la froide nuit. De retour dans le centre, la gare, illuminée, semble bien seule dans la nuit noire. La cathédrale, elle, n'a même pas le droit à un quelconque éclairage.