Rouen : une réunion de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants

La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) organise une réunion, à Rouen, ce mardi 14 juin à partir de 17h, à l'auditorium du musée des Beaux-Arts. Édouard Durand, magistrat et co-président de cette commission, répond aux questions de France Bleu Normandie.

Edouard Durand, quel est le but de cette réunion ?

C'est d'ouvrir un espace de rassemblement pour toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, qui peuvent venir si elles le souhaitent, pour écouter la parole des autres et pour prendre la parole elles-mêmes, si c'est leur volonté. C'est aussi un espace de rassemblement avec la société toute entière, parce que c'est une réunion publique. À chaque fois, viennent aussi des professionnels, des personnes engagées, des associations. C'est un moment de solidarité et de reconnaissance. Toutes les personnes sont les bienvenues.

Il s'agit du septième déplacement de votre commission. Dans les témoignages que vous avez recueillis, lors des rendez-vous précédents, quels sont les faits, les mots qui sont revenus le plus souvent ?

Il y a de la colère et de l'espoir, chez chaque personne qui témoigne. En six mois, nous avons reçu plus de 12.000 témoignages. Et à chaque fois, chaque personne dit : "Je témoigne pour moi et pour que les enfants ne vivent pas ce que moi j'ai vécu." Et puis ce qu'on entend aussi, c'est la souffrance de la confrontation à la violence sexuelle, la souffrance liée à l'impunité des agresseurs et une grande volonté de changement. Il faut écouter cette parole, telle qu'elle se donne. Cette parole est légitime par elle-même.

Vos travaux ont commencé il y a un an et continuent jusqu'à l'année prochaine. Fin mars, vous avez publié des conclusions intermédiaires. Parmi elles, vous dites que la justice doit se mettre "à hauteur d'enfant", une fois les violences sexuelles repérées. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ?

Ça veut dire qu'un enfant confronté à la violence sexuelle, puis à une procédure pénale, porte en lui un besoin de justice à hauteur d'enfant. Ça veut dire que nous devons, professionnels du travail social, de la justice, avocats, magistrats et autres, mettre en œuvre nos techniques professionnelles, pour que l'enfant comprenne ce qu'il se passe. Ça veut dire qu'il existe des protocoles d'audition des enfants victimes qui respectent sa parole, qui permettent de la recueillir, sans créer des biais dans la prise de la parole. Ça veut dire qu'un procès pénal n'est pas un terrain vague où tous les coups sont permis. Lorsqu'un enfant, même s'il est devenu un adulte 40 ans après les faits, entre dans la salle d'audience d'une cour d'assises, il doit pouvoir se sentir en sécurité. C'est ça, une justice à hauteur d'enfant.

La Défenseure des droits déplore cependant, je cite, "des enquêtes très succinctes" dans ce genre d'affaire, des délais de jugement beaucoup trop longs. Qu'est-ce que vous répondez ?

Nous sommes d'accord avec la Défenseure des droits, que nous avons rencontré récemment.

Comment aller plus vite ?

Il faut d'abord comprendre que lorsqu'un enfant révèle des violences, s'il n'est pas protégé immédiatement, perd confiance dans le monde des adultes. Nous devons aller chercher la parole des enfants victimes : cela s'appelle le repérage systématique. Poser la question à tous les enfants : est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal ? Et si l'enfant révèle des violences, notamment des violences sexuelles, ou l'inceste, alors il faut le mettre en sécurité, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse dormir, pour qu'il puisse apprendre et devenir la femme ou l'homme qu'il est appelé à devenir. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, ça veut dire lui expliquer le déroulement d'une enquête pénale, c'est-à-dire lui permettre de comprendre un calendrier.

Vous pensez qu'un enfant peut comprendre cela ?

Oui, bien sûr. Moi, je suis juge des enfants depuis près de 20 ans. Je travaille avec des enfants, et donc il faut pouvoir parler d'une manière que l'enfant comprenne ce qu'on lui dit, avec les mots de l'enfance. Les enfants sont des gens sérieux, et les enfants qui ont été victimes de viols, ou d'agressions sexuelles, et donc à des souffrances extrêmes, ont besoin que les adultes leur expliquent ce qu'il va se passer.