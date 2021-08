Rouge direct interpelle le ministère des sports après des chants homophobes dimanche au stade G.Guichard

"Hurler dans un stade : sale PD pour injurier l'adversaire, pour nous, pour les personnes LGBT, pour les gays, c'est extrêmement violent", dénonce le porte parole de Rouge direct Julien Pontès. Il faut leur expliquer que c'est puni par la loi, que c'est quelque chose qui est grave, au même titre que le racisme ou que l'antisémitisme".

"On a mis sur la table un chant homophobe qui est très clair, qui vient de la part de supporters stéphanois, poursuit Julien Pontès. On attend d'ailleurs que le club de Saint-Étienne condamne et que la commission de discipline de la LFP applique le règlement et sanctionne ces chants homophobes. C'est vrai qu'entendre ces chants homophobes à Geoffroy-Guichard c'est encore un peu plus cruel pour nous parce qu'à l'époque du Paris Foot Gay on avait signé une charte avec le club de Saint-Etienne et entendre de nouveau ces chants homophobes dans le Chaudron, ça nous fait mal. Et on attend vraiment, de la direction du club, qu'il condamne sans attendre et très fermement ces chants homophobes".

En juillet 2019, le président Emmanuel Macron s'était dit favorable à l'arrêt des matchs en cas de chants ou d'insultes homophobes lancés en tribune.

Mais Noel Le Graet, le président de la FFF, avait rué dans les brancards. Et dès octobre 2019, les arbitres ont arrêté de sanctionner, le gouvernement mettant l'accent sur la prévention et l'éducation.