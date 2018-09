Rennes, France

A 14 h, le dimanche 4 novembre prochain, 124 bateaux prendront le départ de la Route du Rhum à Saint-Malo direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. C'est un record pour la plus célèbre des courses transatlantiques en solitaire qui fête cette année ses 40 ans.

Six catégories au départ

Les skippers seront répartis en 6 catégories différentes en monocoques et multicoques, des Ultim au Rhum Mono en passant par les Multi50, les Rhum Multi, les Imoca et les Class 40. Mais cette année "on s'attend à une autoroute du Rhum en six jours" clame haut et fort Mathieu Sarrot en charge de l'organisation de la course. Il y a 4 ans, le vainqueur de l'épreuve, Loïck Peyron, avait pulvérisé le record de traversée sur son Ultim "Banque Populaire VII" en 7 jours, 15 heures et 8 minutes. Cette fois-ci, si les conditions météo le permettent, on pourrait descendre à 6 jours.

Des bateaux XXL

Six ultimes, des trimarans d'une nouvelle génération capables de voler grâce à leurs foils, vont être les vedettes de l'épreuve : aux commandes François Gabart, Armel Le Cléac'h vainqueur du dernier Vendée Globe, Thomas Coville, Sébastien Josse et Françis Joyon. "Retrouver tous les Ultim sur la ligne de départ, naviguer pour la première fois tous ensemble en course, ça va être un rendez-vous magique et une belle bagarre sur l'eau" résume le finistérien Armel Le Cléac'h.

Un nouveau défi pour Peyron

En 1978, le canadien Mike Birch avait remporté la première Route du Rhum en 23 jours, 6 heures et 59 minutes sur son petit trimaran "Olympus". 40 ans plus tard, Loïck Peyron va tenter un défi personnel, le navigateur va prendre la mer avec "Happy", un bateau jumeau de celui de Mike Birch.