Route du Rhum 2022 : 175 bateaux de plaisance déplacés en quelques heures seulement

En prévision de la Route du Rhum, le port de Saint-Malo organise, ce lundi 3 octobre, le transfert des bateaux de plaisance amarrés dans le bassin Vauban, pour libérer l’espace aux 138 voiliers de la course. Au total, plus de 170 bateaux présents dans le bassin de Vauban vont être déplacés en seulement quelques heures. Stéphane Perrin, vice-président du Conseil Régional de Bretagne, nous explique la manœuvre.

France Bleu Armorique : Concrètement, que va-t-il se passer ce lundi 3 octobre au matin ?

Stéphane Perrin : Ce matin, c'est une des premières opérations visibles pour les Malouins. Même si nous, nous travaillons déjà depuis plus d'un an sur la préparation de cette Route du Rhum. Il y a 175 navires à déplacer qui sont logés habituellement dans la marina Vauban qui est en face de l'intra-muros. Et ces 175 navires de plaisance doivent être déplacés pour permettre d'accueillir les skippers qui vont prendre le départ de la Route du Rhum dans quelques semaines.

FBA : Ils vont aller où ces bateaux de plaisance ?

Stéphane Perrin : Il y en a une partie qui va partir au port des Sablons. Certains vont d'ailleurs faire l'objet d'une mise à sec et profiter pour faire des arrêts techniques. D'autres vont être transférés dans le bassin Bouvet, ce qui nécessite d'ailleurs une forte collaboration avec les acteurs de ce bassin, je pense notamment aux pêcheurs. Et puis enfin, il y en a un certain nombre, jusqu'à 50, qui pourront aller dans la forme de radoub, qui est un équipement que les Malouins connaissent bien et qui n'était plus utilisé depuis de très nombreuses années.

FBA : Cette opération va nécessiter de couper la circulation sur le pont routier, que doivent faire les automobilistes ?

Stéphane Perrin : Les Malouins ont des indications de déviation par la chaussée des Corsaires ou par le Sillon. Suivant l'endroit où ils souhaitent se rendre. Nous allons essayer de limiter autant que possible évidemment, la période d'interruption du trafic routier.

FBA : Un bassin de Vauban vide dès ce soir, ça veut dire que les bateaux de course vont être accueillis rapidement ? Vous avez une date ?

Stéphane Perrin : La particularité de cette édition de la Route du Rhum, c'est que nous avons d'abord beaucoup plus de bateaux qui vont prendre le départ. Donc nous essayons de pousser les murs autant que possible afin d'optimiser le port. Donc c'est une édition exceptionnelle. À ce point de vue, elle est aussi exceptionnelle parce que tous les Ultims rentrent dans les bassins, ce qui n'était pas le cas lors de la précédente édition. Donc ça nécessite un travail assez conséquent de préparation pour que tout le monde trouve sa place et que tout se passe pour le mieux d'ici quelques jours. On pense que d'ici 10 à 15 jours, les bateaux vont arriver. Il va falloir que l'on restructure un peu quelques éléments techniques pour permettre l'accueil des Imoca notamment, qui ont vocation à être dans la marina Vauban. Donc, je pense qu'assez progressivement, d'ici une dizaine de jours, nous aurons des bateaux qui vont arriver. Sachant qu'évidemment, nous avons les skippeurs malouins qui sont déjà présents dans les autres bassins.