Route du Rhum : à 56 ans, Hervé Thomas va faire sa première transat en solitaire

Le départ de la Route du Rhum sera donné le 6 novembre 2022 de Saint-Malo direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. 138 navigateurs en solitaire seront sur la ligne de départ. Parmi eux une majorité d'amateurs éclairés dont certains feront leur première Route du Rhum. C'est le cas d'Hervé Thomas, un Breton qui vit à Rennes et qui a mis à l'eau mercredi 28 septembre à Saint-Malo son bateau "Bleu-Blanc" Il va concourir en class 40 qui regroupe des bateaux de moins de 14 mètres de longueur.

Petit-fils de pêcheur

A 56 ans, cet ancien poissonnier dans la région rennaise, dont le grand-père était pêcheur à Lesconil dans le Finistère, connait bien la mer pour avoir navigué dès son enfance. Une passion ensuite pleinement assouvie comme coéquipier du skipper malouin Franck-Yves Escoffier. Pour la Route du Rhum, il a trouvé un sponsor principal l'entreprise mayennaise Bleu-Blanc, spécialisée en location de matériel BTP, approchée au hasard des rencontres "j'ai fait part à Philippe Jan, le patron de Bleu-Blanc de mon intention de faire d'abord la Transat en double Jacques Vabre, ensuite la Route du Rhum" explique Hervé Thomas "il m'a regardé faire la Transat Jacques Vabre, il m'a dit d'accord, maintenant je te suis". Hervé Thomas ne dira pas quelle est la participation financière de l'entreprise Bleu-Blanc.

Le navigateur Hervé Thomas et Brigitte Rouillac présidente du fonds de dotation Usher 2 © Radio France - Loïck Guellec

Vaincre Usher

Mais le skipper tenait aussi à valoriser le mécénat d'entreprises au profit de la lutte contre la maladie de Usher, une maladie génétique qui prive progressivement les enfants de la vue et de l'ouïe. Des recherches sont menées par l'Institut de Neuroscience de Montpellier. Le succès populaire de la Route du Rhum devrait permettre de faire connaitre le combat d'un couple de Rennes Didier et Brigitte Rouillac. "Pour moi cette participation est indispensable" assure Brigitte Rouillac présidente du fonds de dotation Vaincre Usher "c'est le but de notre famille car il y a énormément de solitude dans les familles touchées".

Il y a un espoir avec la recherche et cet espoir c'est magnifique - Brigitte Rouillac

Les donateurs, issus du mécénat d'entreprises, auront leurs noms inscrits sur le mat du bateau d'Hervé Thomas.

