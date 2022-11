Route du Rhum : "aucun doute" que le record de Francis Joyon sera battu cette année

Les 138 skippers engagés dans cette 12ème édition de la Route du Rhum partiront ce mercredi 9 novembre à 14h15. Le top départ sera donné au large de la pointe du Grouin, près de Cancale (Ille-et-Vilaine), devant plusieurs milliers de spectateurs.

"Le jeu est complètement ouvert"

"Les conditions météo au départ sont bonnes", note Sébastien Simon, consultant voile de France Bleu Armorique et routeur du skipper Benjamin Dutreux. "Mais ça reste une transatlantique hivernale, avec des conditions qui peuvent être compliquées."

La première difficulté interviendra 36 heures après le départ, sous la forme d'une dépression. "Il y en aura ensuite une deuxième, puis une troisième qui touchera les plus lents".

"Le jeu est complètement ouvert", note le consultant_. "Les skippers auront le choix d'aller chercher soit beaucoup de vent et essayer de gagner de la course, soit d'aller s'abriter un peu plus au sud pour aller trouver moins de vent, là ce n'est plus la victoire qu'on va aller chercher mais l'objectif de finir cette Route du Rhum". _

Un record en sursis

Sébastien Simon prévoit aussi une traversée extrêmement rapide. Les skippers devraient être aidés par les conditions météorologiques, mais surtout par l'amélioration des technologies existantes.

"Par rapport à [la dernière édition] il y a quatre ans, les Ultims sont des bateaux totalement différents, ce sont des bateaux totalement volants. C'est étonnant de voir cette innovation technologique, et je n'ai aucun doute que le record de Francis Joyon sera battu cette année". En 2018, le skipper avait rallié Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes.