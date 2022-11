Route du Rhum : ces aventuriers se lancent pour la première fois dans la course

En 44 ans d’histoire, jamais il n’y a eu autant de skippers à s’élancer sur La Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Ils seront 138 à prendre le départ de la plus mythique des courses transatlantiques dimanche à 13h02. Pour l'occasion, France Bleu et France 3 vous proposent plusieurs rendez-vous depuis Saint-Malo. Chaque soir, entre 18h35 et 19h, Antoine Michelin de France Bleu et Isabelle Rettig de France 3 Bretagne vous racontent quelques-unes des belles histoires de cette 12e édition.

Au sommaire, ce mercredi

Ce jeudi 3 novembre, Antoine Michelin et Isabelle Rettig partent à l'aventure avec des concurrents débutants au parcours et au profil atypiques. Le premier d'entre eux : Benjamin Ferré, 32 ans, l'invité de l'émission, un aventurier chevronné. Il a notamment traversé l’océan Atlantique sans GPS (au sextant) et en autonomie énergétique ou encore fait un tour du monde en stop.

Il y a aussi Gilles Colubi, 63 ans. Il y a deux ans, il a eu un lymphome, il a fait six mois de chimio et c’est là qu’il s’est dit : "Je dois réaliser mon rêve, faire la route du Rhum". Le voilà sur la ligne de départ avec le plus petit bateau de la flotte des Rhum Mono. Rémy Gerin, lui, pilote un Rhum Mono classique qui peut accueillir 14 personnes. Ce prof de marketing n'a pas de sponsor, il a tout financé.

L'émission, à écouter ici :

Vendredi 4 novembre, entre 13h et 18h, les Ultims vont quitter les bassins de la cité Corsaire. France Bleu et France 3 vous proposeront également une émission numérique spéciale entre 15h30 et 16h30 pour suivre la sortie des écluses de ces géants des mers. Nous serons notamment à bord d'Idec Sport, le trimaran géant de Francis Joyon.