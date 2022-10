Route du Rhum : France Bleu et France 3 en direct de Saint-Malo ce lundi soir

En 44 ans d’histoire, jamais il n’y a eu autant de skippers à s’élancer sur La Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Ils seront 138 à prendre le départ de la plus mythique des courses transatlantiques dimanche à 13h02. Pour l'occasion, France Bleu et France 3 vous proposent plusieurs rendez-vous depuis Saint-Malo. Chaque soir, entre 18h35 et 19h, Antoine Michelin de France Bleu et Isabelle Rettig de France 3 Bretagne vous racontent quelques-unes des belles histoires de cette 12e édition.

Ce lundi 31 octobre, Antoine Michelin et Isabelle Rettig reviendront sur les débuts de cette course en 1978 avec la victoire de Mike Birch. Ils recevront Charlie Capelle qui prendra le départ dimanche sur son petit trimaran "A Capella". Il nous parlera de ses liens avec le navigateur canadien qui est mort la semaine dernière .

Parmi les invités également, le jeune Thomas Lurton , 25 ans qui a failli ne pas faire cette Route du Rhum et Arnaud Pennarun qui participe à sa première Route du Rhum à bord d’un bateau mythique : le Pen Duick 3 d’Éric Tabarly.

- Pour suivre l'émission en vidéo, cliquez ici .

La sortie des écluses en direct

Vendredi 4 novembre, entre 13h et 18h, sortie des bassins de Saint-Malo des Ultims. France Bleu et France 3 vous proposeront une émission numérique spéciale entre 15h30 et 16h30 pour suivre la sortie des écluses de ces géants des mers.