Route du Rhum : France Bleu et France 3 en direct de Saint-Malo ce mardi soir

En 44 ans d’histoire, jamais il n’y a eu autant de skippers à s’élancer sur La Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Ils seront 138 à prendre le départ de la plus mythique des courses transatlantiques dimanche à 13h02. Pour l'occasion, France Bleu et France 3 vous proposent plusieurs rendez-vous depuis Saint-Malo. Chaque soir, entre 18h35 et 19h, Antoine Michelin de France Bleu et Isabelle Rettig de France 3 Bretagne vous racontent quelques-unes des belles histoires de cette 12e édition.

Au sommaire, ce mardi

Ce mardi 1er novembre, avec Antoine Michelin et Isabelle Rettig, le thème de l'émission est "la Guadeloupe" ; ils sont sept skippers guadeloupéens à participer à la course. Parmi eux, notre invité : Thibaut Vauchel Camus, navigateur très attaché à l'environnement , qui se définit comme "Maloupéen", moitié Malouin, moitié Guadeloupéen.

Damien Séguin - qui participe à sa quatrième Route du Rhum - évoquera ses liens avec l'île, où il a passé une grande partie de sa jeunesse. Dans cette émission, vous verrez aussi "le village de la Guadeloupe" à Saint-Malo, Willy Bissainte, skipper guadeloupéen qui fait le Rhum pour la quatrième fois, ou encore Keni Piperol, jeune guadeloupéen de 26 ans qui participe pour la première fois à la course.

Vendredi 4 novembre, entre 13h et 18h, les Ultims vont quitter les bassins de la cité Corsaire. France Bleu et France 3 vous proposeront également une émission numérique spéciale entre 15h30 et 16h30 pour suivre la sortie des écluses de ces géants des mers. Nous serons notamment à bord d'Idec Sport, le trimaran géant de Francis Joyon.