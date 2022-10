Route du Rhum : le skipper malouin Erwan Thibouméry invite des enfants sur son trimaran

"Il est beau ton bateau Erwan!" lancent les enfants en arrivant sur le ponton du bassin Vauban. Le skipper malouin Erwan Thibouméry accueille ce mardi, une trentaine d'enfants de l'école Sainte-Anne de Saint-Briac. Les enfants sont invités à monter à bord du trimaran aux couleurs rouges du sponsor Interaction.

La cabine, on dirait une petite cabane

Pour grimper à bord, il faut d'abord mettre un pied sur la coque, et hop, on saute sur le filet "ça fait un peu peur" grimace Capucine. Mais une fois cette petite appréhension disparue, les enfants s'extasient d'abord sur les dimensions du bateau "il est super grand". Le trimaran mesure 15 mètres de long, 13 mètres de large et il dispose d'un mat de 22 mètres de haut, avec six voiles, mais ce qui intéresse les enfants, c'est la cabine "on dirait une petite cabane". Le skipper malouin s'y installe avec Gabin, Camille, Georges, Marie, Anna, Capucine et Milo, et c'est parti pour la découverte des lieux. "Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo ?" demande l'un des enfants "p_as grand chose pour l'instant, je vais bientôt le garnir pour tenir pendant trois semaines_" explique le skipper.

Le skipper malouin Erwan Thiboumery sur son trimaran avec des enfants de Saint-Briac (Ille-et-Vilaine) © Radio France - Céline Guétaz

Erwan Thibouméry montre aussi tout le matériel informatique pour naviguer, mais les enfants veulent savoir comment il fera, si tout ça, ça ne marche plus "et bien je vais vous montrer les cartes de navigation en papier. Je les ai toutes jusqu'à l'arrivée en Guadeloupe".

Les enfants repartent avec encore beaucoup de questions pour le skipper malouin. Erwan a prévu de leur rendre visite dans leur école avant le départ, dès ce jeudi. I a plaisir dans ces rencontres qui lui rappellent des souvenirs d'enfance. "Moi aussi, dans j'étais enfant, de mes fenêtres derrière les remparts de Saint-Malo, je rêvais de la Route du Rhum, avec Philippe Poupon ou Florence Arthaud". Ce mardi matin, le skipper a déjà réussi à transmettre sa passion. Les enfants âgés de 6 ou 7 ans, sont plusieurs à l'affirmer en partant "quand je serai grand, moi aussi, je ferai la Route du Rhum".