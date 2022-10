Route du Rhum : où voir les bateaux à Saint-Malo ?

Les Ocean Fifty et et des Ultim 32/23 à Saint-Malo le 25/10/2022

La flotte de la Route du Rhum est répartie au cœur des bassins Vauban et Duguay-Trouin, en plein cœur de la ville. Pour la première fois, les Ultims sont présents au côté du reste de la flotte. Les huit géants des mers sont amarrés dans le Bassin Vauban le long des quais de la Bourse et du quai Saint-Louis, parmi lesquels on retrouve également "Flo" le trimaran de Philippe Poupon, qui, en raison de ses dimensions ne peut rejoindre ses camarades de la classe Rhum Multi.

Toujours dans le Bassin Vauban, du côté du Quai Saint-Vincent, on retrouve les 55 Class40 et les 15 autres Rhum Multi.

Pour voir les huit Ocean Fifty, les 37 IMOCA et les 14 Rhum Mono, il faudra vous rendre sur le Bassin Duguay-Trouin.

Un nouveau passage des écluses avant le départ pour la Guadeloupe

En raison de la marée, tous les bateaux devront quitter les pontons quelques jours avant le départ de la course, le dimanche 6 novembre. Ce sont les Ultims, et le trimaran "Flo" en Rhum Multi qui ouvriront le bal le vendredi 4 novembre. Ils connaissent bien la manœuvre puisqu'ils ont déjà emprunté ce passage à leur arrivée à Saint-Malo. Une manœuvre très délicate, dans un sas de 25 mètres de large pour des bateaux qui en font presque 25... Vendredi 4 novembre, trois départs sont prévus entre 14h08 et 16h08.

Le passage des écluses des Ultims sera à vivre en direct sur France Bleu Armorique dès 14h, sur francebleu.fr et France.tv entre 15h30 et 16h30. Nous serons notamment à bord de l'Ultim IDEC sport de Francis Joyon.

Les Rhum Mono, Rhum Multi et Ocean Fifty suivront le lendemain, le 5 novembre, à 7h39, 8h39 et 14h00. Les IMOCA poursuivront à 12h42, 16h00 et 17h00. Enfin, les Class40 seront les derniers à quitter le bassin, le jour même du départ, dimanche 6 novembre, entre 6 h et 7 h.

Où voir les bateaux de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe ?

