Route du Rhum : qui sont les sept skippeuses de la course ?

En 44 ans d’histoire, jamais il n’y a eu autant de skippers à s’élancer sur La Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Ils seront 138 à prendre le départ de la plus mythique des courses transatlantiques dimanche à 13h02. Pour l'occasion, France Bleu et France 3 vous proposent plusieurs rendez-vous depuis Saint-Malo. Chaque soir, entre 18h35 et 19h, Antoine Michelin de France Bleu et Isabelle Rettig de France 3 Bretagne vous racontent quelques-unes des belles histoires de cette 12e édition.

Au sommaire, ce mercredi

Ce mercredi 2 novembre, Antoine Michelin et Isabelle Rettig mettent à l'honneur les sept skippeuses de la course ; en particulier Amélie Grassi, 28 ans, la plus jeune femme à concourir. Elle est l'invitée de l'émission. Zoom également sur une participante plus expérimentée : Catherine Chabaud, 59 ans, première femme à avoir bouclé un Vendée Globe en 1996 et aujourd'hui députée européenne Renaissance.

Trois femmes ont déjà gagné la course : Florence Arthaud en 1990 sur Pierre Premier, Ellen Mc Arthur sur Kingfisher en 2002 ( Imoca) et Anne Caseneuve en 2014 sur Aneo (Classe Rhum, d'anciens bateaux ou bateaux inclassables).

L'émission à écouter ici à partir de 18h35 :

Vendredi 4 novembre, entre 13h et 18h, les Ultims vont quitter les bassins de la cité Corsaire. France Bleu et France 3 vous proposeront également une émission numérique spéciale entre 15h30 et 16h30 pour suivre la sortie des écluses de ces géants des mers. Nous serons notamment à bord d'Idec Sport, le trimaran géant de Francis Joyon.