VIDÉO - Route du Rhum : suivez en direct la sortie des Ultims des écluses

Contrairement à l’édition 2018, tous les bateaux sont dans les bassins de la cité corsaire, y compris les trimarans Ultims. Rythme des marées oblige, tous les bateaux devront quitter les pontons du Port Vauban quelques jours avant le départ de la course. Ce sont les Ultims, et le trimaran "Flo" en Rhum Multi qui ouvriront le bal ce vendredi 4 novembre, entre 15h et 18h40. La sortie des écluses, un défi pour ces véloces et aériens géants des mers de 23 mètres de large. Dans les écluses, le sas mesure 25 mètres de large. La manœuvre est délicate.

Ecoutez la sortie des Ultims sur France Bleu Armorique

L'émission, à voir en direct à partir de 15h15

Ce vendredi, 4 novembre, France Bleu et France 3 vous proposeront une émission numérique spéciale entre 15h30 et 16h30 pour suivre la sortie des écluses de ces géants des mers. Si les conditions météo le permettent, nous serons notamment à bord du trimaran Idec sport de Francis Joyon. Le skipper âgé de 66 ans, tenant du titre de la Route du Rhum en Ultim, s'engage pour la huitième fois sur l’épreuve, 32 ans après sa première participation.

Les Rhum Mono, Rhum Multi et Ocean Fifty quitteront les pontons samedi 5 novembre, à 7h39, 8h39 et 14h00. Les IMOCA poursuivront à 12h42, 16h00 et 17h00. Enfin, les Class40 seront les derniers à quitter le bassin, le jour même du départ, dimanche 6 novembre, entre 6h et 7h.