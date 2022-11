Route du Rhum : un cargo a percuté le bateau de Damien Seguin cette nuit

Nouvel incident sur la route du Rhum. Ce vendredi 11 novembre dans la nuit, à 3h30, un cargo a percuté l’IMOCA Groupe APICIL de Damien Seguin "alors qu’il naviguait en 14e position dans des conditions de vents maniables avec peu de mer", précise la direction de la course . Ce choc a entrainé le démâtage du monocoque 60’.

ⓘ Publicité

Le skipper a immédiatement prévenu Jean-Charles Monnet son directeur technique et la direction de course de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe. Il va bien et n’est pas blessé.

Le skippeur ne demande pas d'assistance

Selon les responsables de la Route du Rhum, Damien Seguin "tente actuellement de dégager le mât et a mis en place des flashs lights pour se faire repérer". Il ne demande pas assistance. Au moment du démâtage, le navire évoluait à 250 milles dans l’ouest des Sables d’Olonne.

Selon les affaires maritimes, jointes par France Bleu Breizh Izel, l'IMOCA fait actuellement route au moteur vers Lorient.