Route fermée à Fontaine-Daniel : les commerçants sont inquiets

Fontaine Daniel, Saint-Georges-Buttavent, France

C'est un coup dur pour les cinq commerçants de Fontaine-Daniel. Depuis le 11 mars, la route entre Mayenne et leur commune est barrée, soir et week-end inclus afin de réaliser des travaux des sécurisation au niveau d'un carrefour. Une fermeture totale qui doit durer sept semaines. Des déviations ont été mises en place mais les commerçants craignent une perte de clients. Ils sont aussi agacés d'avoir été prévenus à la dernière minute.

Ce week-end, une semaine après le début des travaux, Elise co-gérante d'une épicerie coopérative à Fontaine-Daniel constate déjà une baisse de fréquentation "il y a moins de clients, en octobre-novembre la route avait déjà été barrée par le département et on avait eu plus de 5 % de perte de chiffre d'affaires alors là avec une route complètement barrée on attend de voir...". Selon elle, le Département n'a pas choisi la bonne période pour réaliser ces travaux "déjà s'il nous avait prévenu en avance, on aurait pu discuter de la période, mais faire ça pendant les vacances de Pâques, au début de la belle saison et en plus au moment de la vente annuelle de Toiles de Mayenne, c'est pas très fin de la part du Département" dit-elle.

Contacté par France Bleu Mayenne, Gérard Brodin, le maire de Saint-Georges Buttavent qui est aussi le vice-président de la commission routes au Conseil Départemental reconnait un manque de communication avec les commerçants. Il explique que tout sera fait pour que les travaux soient terminés dans les temps. Ces derniers sont d'ailleurs passés de trois mois à sept semaines.