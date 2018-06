Châteauroux, France

"J'aurais préféré qu'on nous demande notre avis, à l'ensemble des élus, des maires, des responsables locaux et ensuite qu'on fasse remonter (...) on progresse seulement quand on est dans le dialogue", a déclaré Serge Descout, le Président du Conseil Départemental de l'Indre. Le département compte 5.000 km de routes départementales, dont 4.000 km vont passer à 80 km/h au 1er juillet prochain.

Le quart des accidents mortels se passent en agglomération" (Serge Descout)

Depuis le 1er janvier 2013, sur ces cinq dernières années, Serge Descout précise qu'il y a eu 93 accidents mortels sur les routes du département de l'Indre, "sur 187 communes de l'Indre, il n'y a pas eu d'accidents mortels (...) _il y a eu 18 morts en 2017 sur les routes de l'Indre, et sur ces 18 morts, 27 % des accidents sont dus à la vitesse_, le quart des accidents mortels se passent en agglomération, comme La Châtre et Châteauroux, c'est ça la vérité", a déclaré Serge Descout.

6.000 euros pour changer 40 panneaux

"Nous sommes le département qui investissons le plus sur le réseau routier, 22 millions d'euros par an, un budget en hausse de 15% par rapport à 2017". "Le problème, c'est qu'aujourd'hui pour traverser ce département du nord au sud on va mettre 10 à 15 minutes de plus (...) le monde rural est agacé par cette mesure car il est pénalisé".

Quels sont les recours dont ils disposent pour contester cette mesure ? "Il faut être réaliste, je me suis fait une raison, la loi c'est la loi, les panneaux seront changés", a conclu Serge Descout. "Il s'agit d'une dépense minime de 6.000 euros pour changer 35 à 40 panneaux dans l'Indre", a-t-il encore détaillé.