Yonne, France

Comment sont remplacés les panneaux au bord des routes dans l'Yonne ?

En ce qui concernent les routes nationales , qui ne représentent qu'un peu plus de 100 kilomètres dans l'Yonne , c'est la DIR 89 , la Direction interdépartementale des routes qui s'en charge. Une vingtaine de panneaux ont été retiré de la nationale 151 entre Auxerre et la Nièvre. Une route qui expérimente la limitation à 80 depuis 3 ans. Ces panneaux qui ont été retiré sont installés en ce moment sur les autres nationales du département. La RN 77 entre Auxerre et St Florentin , la RN 65 et la RN6.

C'est plus compliqué de changer les panneaux sur les routes départementales ?

Exactement car on parle quand même de 5000 km de routes .

Et là c'est le conseil départemental qui en a la charge. Il a mandaté la société privée Signaux Giro à Appoigny pour remplacer ou installer 240 panneaux pour un cout total de 40 000 euros. Cette somme avancée par le département sera totalement prise en charge par l'état.

240 panneaux , mais seulement 14 estampillés 80 km/h installés devant les radars fixes. Un nombre suffisant explique Christophe Bonnefond vice président du conseil départemental. « Jusqu'au 1er juillet là où il n'y a pas de panneau la règle c'est 90. Après le 1er juillet la règle change. Quand il n'y a pas de panneau c'est 80. »

L'autre raison qui explique le petit nombre de panneaux 80 installés sur les routes , c'est que le département craint qu'ils soient dégradés par des automobilistes en colère contre cette mesure. En sachant que les panneaux détériorés sont censés être remplacés ou réparés par le département. L'état a prévenu qu'il ne les remboursera pas. .

Donc, paradoxalement dans l'Yonne, la majorité des panneaux installés , sont des panneaux 90 et fin de 90 km/h ?

Exactement , ils seront installés juste avant les portions de voies qui restent à 90 km/h et juste après .

Car le premier ministre a bien précisé qu'il y avait des exceptions à l'abaissement de la vitesse sur le réseau secondaire .

Cela concerne les portions de routes à deux fois deux voies. Les routes à deux fois une voie qui ont un séparateur central . Mais ce n'est pas tout, le décret a introduit une autre subtilité. Lorsque dans un sens de circulation une voie supplémentaire est aménagée pour faciliter les dépassements, ce sera 90 km/h, même s'il n'y a pas de séparateur central. Si dans l'autre sens, il n'y a qu'une voie, ce sera 80 km/h.

Précisons quand même que sur les quelques 5000 kilomètres de routes secondaires dans l'Yonne , seuls 67 continueront à bénéficier d'une limitation à 90.