Routes des vacances : les premières difficultés sont attendues ce vendredi 2 juillet en Ile-de-France

Vous avez commencé à faire vos valises pour partir en vacances début juillet 2021. Vous le savez il y aura du monde dans les gares et dans les aéroports. Il y aura aussi beaucoup de monde sur les routes.

Bison Futé est prêt. Il a publié son calendrier des prévisions de trafic.

Un vendredi 2 juillet en rouge en Île-de-France

Les difficultés commencent dès vendredi sur les routes. Au niveau national, dans le sens des départs, Bison Futé a choisi l’orange pour vendredi et samedi. Cela sera beaucoup plus chargé en Ile-de-France. Chez nous, ce vendredi est classé rouge.

Le week-end suivant, ça ne sera pas mieux. Pas de changement dans le sens des départs pour le vendredi 9 juillet : orange au niveau national et rouge en Ile-de-France. Ce sera chargé le samedi dans toute la France. Ce 10 juillet est classé rouge par Bison Futé.

Les trois autres vendredis du mois de juillet (le 16, le 23 et le 30) sont, eux aussi, classés en orange dans le sens des départs au niveau national. Les samedis 17 et 24 sont eux classés en rouge dans le sens des départs, par Bison Futé et orange dans le sens des retours.

Un samedi 31 juillet en noir pour ceux qui partent

Le dernier vendredi de juillet est orange. Le dernier samedi de ce mois devrait être le plus chargé de l'été. Si vous le pouvez, évitez de prendre la route ce jour-là car c'est le jour du chassé-croisé des vacances. Au niveau national, il est classé noir dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Pas vraiment de répit pour dimanche 1er août, orange dans les deux sens ni pour le lundi 2 août classé orange dans le sens des départs.

Week-ends aussi très chargés en août

Le vendredi 6 août est orange et le samedi 7 août est rouge dans le sens des départs et orange pour les retours au niveau national.

Choisissez de rouler le dimanche, il est classé vert dans les deux sens.

Le week-end de l'Assomption (14 et 15 août) sera, lui aussi, chargé même s'il n'y aura pas de pont cette année puisque le 15 août tombe un dimanche.

Le vendredi 13 août sera difficile surtout dans le sens des retours, il est orange au niveau national. Le samedi 14 août s'annonce plus compliqué avec, dans le sens des départs, une journée en orange au niveau national. Dans le sens des retours, ce samedi 14 août sera en rouge au niveau national.

Le dimanche 15 août, circulation chargée sur les routes des retours uniquement avec une journée en orange au niveau national.

Le week-end du 20 au 23 août sera encore très chargé. Bison Futé voit orange dans le sens des départs le vendredi 20 août au niveau national.

Le samedi 21 août sera en rouge dans le sens des retours et orage pour les départs au niveau national.

Il devrait y avoir une accalmie le dimanche 22 et lundi 23 août qui sont classés en vert dans le sens des départs mais tout de même orange dans le sens des retours.

Enfin, pour ceux qui rentrent le dernier week-end du mois d'août, Bison Futé prévoit de l’orange dans le sens des retours, au niveau national du vendredi 27 au lundi 30 août inclus avec même du rouge en Île-de-France ce vendredi-là.