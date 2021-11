Routes frontalières fermées entre la France et l'Espagne : "Ca n'empêche rien" selon un syndicat de police

Au nom de la lutte contre le terrorisme et les trafics, plusieurs routes frontalières sont fermées depuis 10 mois entre les Pyrénées-Orientales et l'Espagne. "On vide la mer avec une cuiller" réagit un représentant du syndicat de police Alliance dans les Pyrénées-Orientales.

Ca agace les riverains et pour les policiers, "ça ne change rien". Depuis le début de l'année, "pour lutter contre le terrorisme, les trafics de stupéfiants et l'immigration illégale", le gouvernement français a ordonné la fermeture de plusieurs routes frontalières entre les Pyrénées-Orientales et l'Espagne. Des blocs de béton trônent donc aux cols de Banyuls et de Manrell, sur la route de la Vignole Enveitg, et le chemin d’Aja, entre Palau de Cerdagne et Puigcerdà.

Ces fermetures obligent évidement les habitants du secteur à réaliser de grands détours pour passer la frontière et, ça ne va pas calmer la colère des riverains, la police aux frontières (PAF) est toujours autant débordée. "On va dire que ca embête un petit peu ceux qui profitent de ce trafic de migrants mais ça n'empêche pas le trafic", explique Marc Defresnes, secrétaire adjoint du syndicat de police Alliance dans les Pyrénées-Orientales. "Si on veut empêcher le trafic de migrants, il n'y a pas cinquante solutions : soit on monte un mur de six mètres de haut sur tout la frontière soit on renforce les effectifs, notamment à Cerbère et au Perthus."

Selon ce policier, les fermetures des routes auraient même des effets pervers. "Au niveau du col de Banyuls par exemple, les trafiquants se passent le mot. En venant d'Espagne, ils savent qu'ils peuvent déposer des personnes en situation irrégulière devant les blocs de béton si une autre voiture les attend de l'autre côté. Ils savent qu'il n'y a personne pour les contrôler".

Six députés européens viennent d'interpeller la commission européenne pour contester la fermeture de ces routes entre la France et l'Espagne. Bruxelles a maintenant deux mois pour leur apporter une réponse.