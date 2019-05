Routes : la Haute-Marne va revenir aux 90 km/h

La Haute-Marne est le premier département à faire marche arrière sur la limitation de vitesse à 80km/h sur son réseau. Le département prépare le retour aux 90 km/h sur certaines de ses routes.

Le président du département confirme ce vendredi sur franceinfo avoir préparé une liste de 500 km de routes susceptibles de repasser aux 90 km/h dès que la loi sera définitivement votée, ce qui ne devrait pas intervenir avant l'été.

Nicolas Lacroix va la soumettre au vote de son assemblée départementale ce vendredi après-midi. Il a déjà rendez-vous chez la préfète de Haute-Marne en fin de journée, pour lui transmettre le résultat du vote qui sera certainement favorable, ainsi que la liste des 500 km de routes.

J'en assumerai totalement la responsabilité

« C'était une demande forte des Haut-Marnais et j'en assumerai totalement la responsabilité », explique le président de département, qui est donc le premier à franchir le pas, quelques jours après l'assouplissement annoncé par le Premier ministre Edouard Philippe.

« D'un côté il y aurait des présidents de département qui iraient dans le sens de plus d'accidents, plus de morts sur les routes et puis de l'autre côté, il y aurait un gouvernement qui, lui, sauverait des vies ? Je trouve que c'est un peu simpliste, c'est un sujet sensible, ce n'est pas si simple que ça et j'en assumerai toute la responsabilité" », ajoute Nicolas Lacroix.

100 000 euros de facture

La Haute-Marne va donc ressortir les panneaux 90 km/h. Le département devra en racheter également. « Dès lors que vous rentrez dans un système dérogatoire, vous devez installer des panneaux en plus grand nombre, aux intersections, aux entrées de départements si le voisin n'est pas dans la même dynamique ».

Montant de la facture : 100 000 euros pour un département qui consacre chaque année 30 millions d'euros à l'entretien des routes.