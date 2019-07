Routes : la Meurthe-et-Moselle restera à 80 km/h

80 ou 90 km/h ? Un an après la mise en place de la nouvelle limitation de vitesse sur les routes départementales, les élus doivent faire un choix : garder le 80 km/ ou revenir à l'ancienne réglementation. La grande majorité semble se porter vers cette dernière option. Mais 7 départements ont annoncé qu'ils iraient au bout de l'expérimentation de vitesse réduite. Parmi eux : la Meurthe-et-Moselle.

Un choix assumé par le président du Conseil départemental : "Je ne comprends pas du tout pourquoi, au bout d'à peine un an, il y a un changement complet de pied du gouvernement qui refile la patate chaude aux présidents des Conseils départementaux", s'indigne Mathieu Klein. L'élu a donc décidé de poursuivre l'expérimentation, comme prévu, jusqu'en juillet 2020.

"Je n'accepte pas que la sécurité routière soit la variable d'ajustement des décisions politiques", poursuit Mathieu Klein qui assure vouloir "la politique départementale de sécurité routière la plus efficace."

Retour à 90 km/h dans les autres départements lorrains

Selon la carte publiée par nos confrères de France Inter, les 3 autres départements lorrains devraient quant à eux revenir à 90 km/h sur au moins un axe. Dans les Vosges, une commission va se réunir pour décider au cas par cas. "Dans les endroit classés accidentogènes nous maintiendrons la limitation à 80 km/h, et sur d'autres tronçons beaucoup plus fluides, où l'on n'a pas recensé de problèmes particuliers, on reclassera à 90 km/", explique François Vannson, le président du Conseil départemental des Vosges, en citant entre autres les grandes lignes droites du contournement de Dompaire et du secteur de Mirecourt.