Routes : les voitures-radars "privées" arrivent en Loire-Atlantique

C'est la nouvelle arme en matière de sécurité routière : la voiture-radar à conduite externalisée. Voilà pour le langage administratif, en langage courant il s'agit d'un véhicule conduit par un employé d'une société privée. Ce dispositif entre en vigueur lundi 7 décembre en Loire-Atlantique où seront déployées cinq voitures. A terme, à la fin du déploiement, il y en aura 19 dans la région Pays de la Loire. Les voitures-radars peuvent circuler sept jour sur sept, 24 heures sur 24, elles contrôleront la vitesse des véhicules qui les doublent ou qui les croisent.

Des radars non signalés

Ce nouveau système est intégré dans des véhicules banalisés qui ne seront pas signalés par des panneaux routiers comme c'est le cas pour les radars automatiques fixes. En revanche, une carte des routes empruntées par ces voitures-radars est disponible sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique. Mais attention, des contrôles pourront avoir lieu en dehors des axes répertoriés. Ces radars embarqués sont redoutables parce que les automobilistes ne les voient pas, ils utilisent en effet un flash infra-rouge, non visible pour les usagers de la route.

50 morts sur les routes

Depuis le début de l'année 2020 en Loire-Atlantique, on dénombre 379 accidents, 50 morts et 444 blessés. Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2019 (79 morts) à cause de la crise sanitaire et du confinement qui a considérablement réduit le trafic routier. La préfecture constate par ailleurs une forte augmentation des suspensions de permis de conduire pour excès de vitesse : plus de 1000 depuis le début de l'année, elles ont plus que doublé en deux ans.