C'est le deuxième week-end le plus chargé sur la route du retour des stations de ski avec 100 000 véhicules attendus rien d'en Savoie. Confirmation ce samedi matin avec les premiers ralentissements aux alentours de 7h.

Routes: samedi rouge et noir en redescendant des stations

Chambéry

Les stations ont fait le plein pendant ces quinze jours de vacances et ça s'est vu sur la route des retours ce samedi matin. Peu après 7h les premiers ralentissements sont apparus dans les descentes de la Vallée des Belleville (Les Ménuires, Val Thorens), de Mâcot-La Plagne, de Tignes, Val d'Isère et La Rosière.

Jusqu'à 11km de bouchons en fin de matinée sur l'Autoroute Blanche

En Haute-Savoie aussi les vacanciers ont visiblement été nombreux au regard des bouchons: jusqu'à 11 kilomètres de ralentissements sur l'Autoroute Blanche (l'A40) entre Bonneville-Centre et le péage de Nangy aux alentours de 11h ce samedi. A la mi-journée on comptait trois quarts d'heure au tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie.

Pas mieux en Savoie avec la traversée de Bourg-Saint-Maurice au ralenti et une circulation en accordéon entre Landry-Aime et Moûtiers. La jonction entre les deux vallées de Maurienne et de Tarentaise a aussi été très encombrée toute la matinée.

Quant à la Voie Rapide Urbaine de Chambéry, elle était en rouge sur les cartes dès 9h, la régulation du tunnel des Monts a été activé très tôt.

Avec les grèves et les annulations de TGV, beaucoup ont préféré la voiture

Les stations de ski craignaient des annulations de séjours en raison des TGV en moins avec la grève contre la réforme des retraites. Mais les vacanciers ont trouvé visiblement d'autres solutions. "Une grande partie de notre clientèle a préféré se rabattre sur le transport routier, explique le directeur de l'Office de tourisme de La Plagne Rémy Counil, _soit avec leur véhicule personnel ou en location, soit en co-voiturage_. Ce qui explique qu'on a beaucoup plus de véhicules sur les parkings des stations, et sur les routes".

Heureusement cette fois le mauvais temps ne s'est pas mêlé aux difficultés, les automobilistes ont pu rouler au sec.