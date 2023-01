Rouvert par des militants, le col de Banuyls aussitôt refermé par les autorités

Aussitôt ouvert, aussitot refermé. Le col de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) est de nouveau infranchissable ce lundi. Fermé depuis janvier 2021 au nom de la lutte contre l'immigration et les trafics, ce poste-frontière avait été rouvert dans la nuit de vendredi à samedi à l'aide d'un tractopelle par des militants du collectif catalan "Esborrem la frontera" (effaçons la frontière).

Ce lundi, peu avant 10 heures, la mairie de Banyuls a envoyé un engin de chantier pour replacer les blocs de pierre en travers de la route, comme l'exige l'arrêté préfectoral. Cet accès transfrontalier fait partie des neuf passages fermés dans les Pyrénées sur décision unilatérale du gouvernement français.

Depuis plus de deux ans, la fermeture par la France du col de Banyuls provoque la colère de nombreux riverains, des deux côtés de la frontière. Plusieurs manifestations ont été organisées sur le site , et des militants ont déplacé les blocs de pierre à plusieurs reprise s.

Ce dossier s'est d'ailleurs invité lors du sommet France-Espagne, la semaine dernière à Barcelone. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, présent sur place, a évoqué une possible réouverture d'ici l'été prochain. Mais cette réouverture ne se ferait qu'après évaluation et mise en place de brigades mixtes. En effet, la France et l'Espagne étudient la possibilité de mettre en place aux frontières de nouvelles unités : des brigades mixtes franco-espagnoles