Réouverture des commerces : Trois questions à Emmanuel Boireau, patron d'un Casino

Fermé depuis des semaines, Emmanuel Boireau a hâte de pouvoir accueillir ses clients dans son Casino à Agon-Coutainville.

Vous appréhendez cette réouverture au public ?

Emmanuel Boireau - La réouverture ne m'inquiète pas trop puisque sur les deux dernières semaines, on avait commencé à dire à nos clients qu'on allait rouvrir. Le retour client est plutôt positif puisque le téléphone n'arrête pas de sonner.

Comment fait-on pour assurer la sécurité sanitaire avec le maniement des cartes et des jetons, des machines à sous?

E.B. - Il nous reste que deux machines à jetons et elles restent en stand-by. Maintenant, le client met sa carte de fidélité ou son billet dans la machine et ensuite en ressort un ticket qu'il échange en caisse. On met à disposition des gants, des masques, du gel hydroalcoolique. Il y a plein de petits stands dans la salle où on peut se désinfecter les mains. Et puis, le personnel de Jeux passe régulièrement. Dès qu'un client quitte une machine, on a quelqu'un du personnel qui arrive et nettoie la machine. Nous avons créé des petits cartons avec un côté vert un côté rouge. Si le carton est rouge, le client attend qu'une personne passe pour désinfecter.

Comment vous avez tenu pendant la crise ? Puisque le click-and-collect n'est pas possible pour les casinos..

E.B. - Pendant la fermeture, on n'a pas eu un centime de recette, forcément. Ça a été compliqué, on ne va pas se le cacher. Par chance, on fait partie d'un groupement de Casino qui nous a soutenu. On a aussi tenu grâce aux aides de l'Etat. Ça nous a permis de nous maintenir, au moins au niveau des charges salariales. Mais là, il était temps. Il était vraiment temps de rouvrir. Si on avait rouvert après la saison, ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus compliqué pour la profession.