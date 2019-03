Royan déclare la guerre aux panneaux publicitaires

Royan ne veut plus voir autant de panneaux, et d'enseignes publicitaires, notamment aux entrées de la ville. La mairie vient d'élaborer un nouveau règlement local de publicité qui fait l'objet d'une consultation. Il devrait faire baisser la pollution visuelle de manière importante.

Royan, France

Que l'on arrive à Royan par le nord ou par l'est, l'impression visuelle est la même : "c'est l'anarchie" reconnait l'adjointe à l'urbanisme Marie-José Dauzidou. Les gros panneaux publicitaires (les fameux 4X3), les petits, les enseignes des commerces encombrent l'espace public et choquent les passants : "là regardez, vous en avez déjà 6 d'affilée" dit une royannaise qui s'arrête faire des courses avenue de Rochefort. "Il y en a encore qui viennent d'être installés, c'est trop" dit une autre. Marcel loue une maisonnette avec jardin au bout de l'avenue de Rochefort, coté Royan : "les panneaux m'empêchent de voir ce qui est beau, et il y en a beaucoup, les uns sur les autres". Un constat que partage la municipalité de Royan, mais elle ne pouvait rien faire jusqu'à présent faute d'un règlement local de publicité adapté. L'ancien document n'intégrait pas les nouvelles dispositions de la réforme Grenelle 2, il n'avait pas évolué depuis 1984 le préfet ayant retoqué le projet proposé en 2011 pour vice de forme .

1 300 M2 de surface d'affichage sur l'ensemble de la ville

Il y a deux ans, le service de l'urbanisme de Royan a donc commencé à travailler sur le sujet, et a fait réaliser un constat. 122 publicités ont été recensées soit environ 1 300 M2 de surface d'affichage. La majorité sont installées sur le sol. 13% sont lumineuses, deux dispositifs numériques ont été relevés. Les infractions à la réglementation nationale sont peu importantes : 16% des enseignes ou panneaux seulement ne sont pas conformes au code de l'environnement (soit une vingtaine). Les zones de pollutions visuelles sont très localisées : aux entrées de ville (avenue de Rochefort, et aux abords du centre commercial Royan 2) , en bord de mer ou près des monuments classés. Aux entrées de villes, les panneaux et les enseignes présentent des surfaces trop importantes, ou sont trop nombreux. En bord de mer, ou dans le centre ville de Royan, ce sont les enseignes perpendiculaires aux murs qui ont poussé de manière trop anarchique

De nouvelles zones et de nouvelles règles

Le projet présenté par la municipalité mercredi dernier aux services de l'Etat, aux professionnels de la publicité et au grand public redéfinit 3 zones, de manière très simple : les zones d'activités, la zone d'habitation et d'equipement, le bord de mer et les abords des monuments historique (bord de mer et hyper centre). Dans chacune de ces zones, les règles en matière d'affichage publicitaires seront différentes, et plus restrictives dans la zone de publicité N°3 (bord de mer et périmètre du site patrimonial remarquable).

Le nouveau zonage proposé par la mairie de Royan pour les panneaux et enseignes publicitaires - document maire de Royan

En zone 2 (orange) par exemple, les publicité lumineuses, sur les toitures et terrasses seront interdites, tout comme les bâches publicitaires et les publicités numériques ; la surface des panneaux publicitaires est limitée à 10,5M2 (avec l'encadrement). Les propositions de la ville de Royan pour ce nouveau règlement de publicité sont à retrouver sur le site internet de la commune.

Plusieurs étapes restent à venir, avant l'entrée en fonction de ce nouveau règlement de publicité.

Jusqu'au 12 avril, le public peut consulter le nouveau règlement de publicité et laisser des remarques à l'adresse mail rlroyan@mairie-royan.fr Le conseil municipal délibèrera ensuite. Une enquête d'utilité publique aura lieu au mois de septembre. Les éventuelles modifications seront intégrées au texte, sur lequel le conseil municipal se prononcera à nouveau avant son entrée en vigueur début 2020.