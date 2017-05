72 ans après les bombardements, Royan se souvient

72 ans après la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, la ville de Royan met en place un mémorial sonore. Sur son site internet, six témoignages de rescapés de l'occupation et des bombardements de la station balnéaire. La mairie lance un appel aux dons pour compléter cette bibliothèque 2.0.

Le 8 mai 1945, les Allemands viennent de déposer les armes, c'est la fin de la guerre en Europe. Quelques mois plus tôt, en janvier, l'une des dernières poches de résistance nazie sur le territoire français est anéantie, à Royan. Des bombardements par les forces alliées font de nombreuses victimes, détruisent la ville mais la libèrent. 72 ans après, la station balnéaire revient sur cette période en diffusant six témoignages sur son site internet. Des rescapés de l'occupation qui sont pour la plupart décédés aujourd'hui mais qui racontent, en vidéo, cette période sombre de l'histoire. A l'origine du projet, Gérard Filoche, l'adjoint au maire chargé des Anciens combattants : "les livres d'histoire ont un tracé papier mais désormais la traçabilité de nos événements se fait également grâce à internet. L'histoire doit justement s'adapter à ces nouveaux supports. Il ne faut pas passer à côté car sinon c'est toute une génération qui va nous ignorer".

Rappeler le passé pour mieux comprendre le présent

On retrouve des vidéos mais aussi des cartes et des photos piochées dans les archives de la ville. Une soixantaine de clichés pendant la Seconde Guerre mondiale ce qui sera d'ailleurs le point de départ de cette bibliothèque 2.0. Suivra la reconstruction de Royan et sa transformation architecturale de 1945 à aujourd'hui. Pour Gérard Filoche, il existe une certaine ignorance sur cette période de l'histoire: " les générations actuelles qui s'installent et qui viennent des quatre coins de France ne connaissent pas forcément le pourquoi et le comment de cette architecture particulière".

Un chemin de la mémoire a même été dessiné dans la station balnéaire. Huit sites et onze stèles que l'on découvre avec son téléphone portable (système du QR code). Du port de Royan au Fort du Chay en passant par la Villa Déli. "Tous ces sites ont une histoire et méritent donc l'accessibilité pour tous", conclut Gérard Filoche.

Gérard Filoche, adjoint au maire chargé des Anciens combattants, devant le code-barre qui permet, avec son smartphone, d'accéder à l'histoire du Palais des Congrès de Royan © Radio France - Nathan mergy

La mairie lance un appel aux dons et recherche tout document d'archives (photos, cartes, vidéos) susceptibles de concerner la période entre 1945 et aujourd'hui.