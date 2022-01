Royat : le Salon du mariage continue de faire alliance avec les restrictions sanitaires

Après avoir être annulé l'année dernière, le Salon du mariage du Casino de Royat se déroule ce week-end, pour le plus grand plaisir de l'organisatrice, Mélissa Cabral. "Après de multiples reports, les mariés sont là pour finaliser leur mariage 2022, et beaucoup aussi pour préparer 2023", indique-t-elle.

"On croise les doigts !"

C'est le cas de Roméo, penché sur un stand de costumes sur-mesure, qui est venu avec sa fiancée. La cérémonie est prévue dans 18 mois, et il ne s'inquiète pas trop concernant la situation sanitaire : "On espère bien avoir dépassé ce stade, on ne se pose pas de questions pour l'instant, on croise les doigts !"

Les couloirs du casino ont revêtus leurs plus belles robes de mariées. © Radio France - Lou Momège

Entre verrines et tapas, Samuel, chef cuisinier traiteur dans l'Allier, est un peu plus soucieux pour l'année à venir. "On espère que tout va s'arrêter et qu'on pourra repartir à la normale", lance-t-il. Il participe au Salon du mariage notamment pour regagner une clientèle, car malgré une année 2021 correcte, l'activité de ce traiteur a diminué de 60 % à l'été 2020.

Avec le Covid et les restrictions sanitaires, Samuel a dû faire des adaptations. Par exemple : pas de buffet debout, que des portions individuelles. Il concède : "C'est un peu plus compliqué pour nous."

Des espoirs d'amélioration pour l'année 2022

Les wedding planners, organisateurs de mariage, doivent eux aussi s'adapter à des demandes qui suivent les restrictions sanitaires. "Les mariages en petit comité se sont développés de plus en plus, et on a eu pas mal de mariage en extérieur", explique Karine, qui travail en tant que wedding planner. Elle constate aussi que pour 2022, "les gens sont beaucoup moins dans la crainte,pour l'instant ils ne reportent pas".

Elle se réjouit déjà des mariages à venir, avec une tendance qui se dégage très clairement : "On reste toujours dans le classique champêtre, avec des choses très épurées. Et c'est très bien, car c'est un très joli thème !"

Pour découvrir les tendances mariage du moment, Casino de Royat est ouvert jusqu'à 19 heures ce samedi, et de 10 à 18 heures dimanche, avec une entrée à 3 euros par personne, et 5 euros par couple marié. Une garderie a aussi été mise en place pour les jeunes parents.