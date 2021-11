Royat (Puy-de-Dôme) : des habitants de la résidence "Le Cheix" excédés par "des températures trop basses"

Ces habitants de la résidence Le Cheix sont depuis plusieurs jours très remontés.

Les premières plaintes se sont bien sûr déclenchées avec l'arrivée des premières températures froides il y a quatre semaines environ. Un froid qui s'est installé en partie dans certains logements "en l'absence de chauffage suffisant" selon ces habitants, dont certains s'étaient donnés rendez-vous, ce lundi, pour exprimer leur ras-le-bol.

Nicole est à la retraite. Elle vit dans un T3 avec ses chats et son chien. "Et les nuits sont très fraîches depuis plusieurs semaines" s'indigne-t-elle. "Obligée de porter un gilet en fourrure" dans son logement pour éviter d'attraper froid. "Il fait aux alentours de 19 degrés en moyenne, et encore parce que je fais tourner à plein régime un chauffage d'appoint, mais mon budget mensuel va y passer si je continue comme cela."

Eliane habite un autre bâtiment de la résidence. Elle confirme : "le chauffage ne fonctionne pas suffisamment pour nous, et puis on tente bien de solliciter notre bailleur Auvergne Habitat, il nous dit qu'il va s'occuper du problème mais rien n'est fait."

Contacté, le bailleur social se montre très clair. Le directeur technique Alain Goraguer assure qu'une température moyenne de 19 degrés (température réglementaire) est constatée dans les logements. "Il y a eu des travaux d'amélioration énergétique effectués ces derniers mois et, cet été, il y a l'installation de robinets thermostatiques" précise le cadre d'Auvergne Habitat. Une installation qui a nécessité la vidange du réseau et, donc, avec des conséquences sur le chauffage encore ces dernières semaines. "Une purge a dû être faite fin octobre, cela a entrainé forcément une baisse des températures" explique-t-on chez Auvergne Habitat.

Ce qui peut donc expliquer le ressenti de ces habitants, "qui souhaiteraient, pour certains, être chauffés à 22 degrés, on ne peut pas" répond Alain Goraguer. Le bailleur social assure que tout doit rentrer dans l'ordre cette semaine.