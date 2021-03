Royaume-Uni : cette mère de famille fait une "grève du ménage" pour sensibiliser sur la charge mentale

Cette trentenaire britannique a raconté sa grève dans une série de tweets à la fois drôles et frustrants.

Le 15 mars dernier, cette épouse et mère de trois enfants décide de lancer une expérience sur Twitter. "Miss Potkin" (son pseudo sur le réseau social) veut faire réagir sa famille en arrêtant tout bonnement de s'occuper des taches ménagères de la maison. Et très vite son foyer se transforme en un énorme capharnaüm. La vaisselle s'accumule, les poubelles pleines ne sont pas descendues, le papier toilette manque et les tas de vêtements sales se multiplient dans les chambres.

Elle détaille toutes les étapes de sa grève à ses 21.000 abonnés Twitter. Ce n'est finalement que le 4e jour de cette "grève de l'intendance" que le père de famille se décide à lancer un lave vaisselle, descendre la poubelle, ramasser le linge et acheter du papier toilette.

"Miss Potkin"a reçu des centaines de milliers de likes et de témoignages de soutien de femmes qui subissent une charge mentale beaucoup plus pesante en ces temps de pandémie et de télétravail.