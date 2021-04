La ville de Roybon lance une souscription pour rénover sa statue de la Liberté avec la Fondation du patrimoine

Le point commun entre Roybon (Isère) et New-York (USA) ? Leurs statues de la Liberté, bien évidemment ! Et pour redonner du lustre à ce monument historique et à la place qui le porte, la municipalité de Roybon va rénover le tout, et lance une souscription pour compléter le budget nécessaire.

Pour donner un coup de frais et un joli coup de neuf à son centre-ville, Roybon a besoin de votre coup de main ! Le centre de la commune est connu bien au-delà des Chambaran pour sa célèbre statue de la Liberté (légèrement) plus petite que sa grande sœur new-yorkaise, elle est pourtant elle aussi l'œuvre de Bartholdi. Et elle a besoin d'une rénovation.

La place telle qu'elle sera après la rénovation - Ville de Roybon

Tourner la page et revitaliser le centre-ville

Passé l'épisode douloureux du projet avorté de Center Parcs, la ville de Roybon a envie de passer à autre chose. Pour cela, la ville va dans les prochains mois lancer un vaste chantier de rénovation de la place Saint-Romme et de la statue de la Liberté qui y trône fièrement. La place sera piétonnisée et la façade de l'ancienne mairie ravalée, entre autres réalisations.

La statue de Roybon au début du XXe siècle - Archives ville de Roybon

Pourquoi ce monument est-il si iconique ?

La réplique de la statue de la liberté d'Auguste Bartholdi n'est pas arrivée à Roybon par hasard. "La liberté éclairant le peuple" de son nom complet est une œuvre qui, au moment où la République écrivait la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, prend un sens bien particulier.

"Ériger un éloquent plaidoyer en faveur de la République et de la libre pensée sur fond de crise religieuse"

Ainsi, écrit Philippe Dufieux , professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon : "L’histoire de ce singulier monument se confond avec celle de Mathias Saint-Romme (1844-1920), maire de Roybon (1877-1895), député (1881-1894) puis sénateur de l’Isère (1894-1920), fervent républicain et figure de la maçonnerie locale qui, dans une association d’idées inédite, réunit un bas-relief dédié à la mémoire de son père Henri Saint-Romme (1796-1862) – écarté au lendemain du coup d’État de décembre 1851 – à une édition de l’œuvre de Bartholdi, dans le dessein d’ériger un éloquent plaidoyer en faveur de la République et de la libre pensée sur fond de crise religieuse contemporaine.

Dans le port de New-York, la "grande" statue a été érigée en 1886. Elle a de nombreuses répliques en France et ailleurs, mais celle de Roybon a bien été coulée du vivant d'Auguste Bartholdi, et inaugurée un peu après le décès du sculpteur, en septembre 1906.

Roybon et la place Saint-Romme vont profiter d'un sacré coup de neuf - Alain Vannucchi / ville de Roybon

Aujourd'hui, la ville veut mettre en valeur ce patrimoine et la place sur laquelle le monument se trouve. La rénovation complète est un chantier d'un demi-million d'euros. Le sol sera refait en "galets éclatés" et la statue prendra place sur une grande étoile façon Hollywood Walk of fame.

Mais pour finaliser complètement le projet, il faut encore une dernière rallonge budgétaire. Et là, Roybon en appelle à tous les amoureux du patrimoine. Un financement participatif est en ligne. Voici d'ailleurs le lien de la souscription est ici, sur le site de la Fondation du patrimoine. Les restaurations de la place et de la statue vont s'étaler sur la période de automne 2021 au printemps 2022.

On distingue les besoins de restauration de la statue - Alain Vannucchi / Ville de Roybon