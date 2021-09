Royère-de-Vassivière : Une centaine de soutiens au personnel de l'Ehpad non-vacciné

A Royère-de-Vassivière dans la Creuse, une centaine de personnes s'est mobilisée en soutien au personnel non-vacciné de l'Ehpad, qui ne pourra plus venir travailler à partir de ce mercredi.

Vent debout, contre le pass sanitaire. Une centaine de personnes s'est mobilisé à Royère-de-Vassivière pour soutenir les salariés non-vaccinés de l'Ehpad qui ne peuvent plus à partir de ce mercredi, exercer leur métier.

Cette salariée non vaccinée, vient de sortir de l'établissement. "C'est une incompréhension. Je ne comprends pas qu'on puisse injecter un produit comme ça, qui pour moi n'a pas prouvé ses effets." A partir de ce mercredi, elle ne pourra plus venir travailler. Elle a donc posé des jours de congé jusqu'à la fin du mois d'octobre en attendant de savoir si elle pourra revenir. "Mais je ne me ferais pas vacciner."

Le personnel de l'Ephad a tenté de trouver des solutions avec les manifestants venus apporter leur soutien. © Radio France - Tristan Barraux

Parmi les soutiens, des habitués des manifestations anti-pass sanitaire de Guéret, mais aussi des locaux, et du personnel des Ehpad alentours. Certains sont venus de loin pour leur porter soutien : "Je suis venu de Tulle !" Jacques, lui, est un résident. "Si il y a encore moins de personnes qui sont là, ce sera une catastrophe. Il manque déjà beaucoup de personnel."

Des manifestants anti-pass sanitaire étaient parmi les soutiens aux salariés non-vaccinés de l'Ephad. © Radio France - Tristan Barraux

Les manifestants se redonnent rendez-vous mardi prochain, pour à nouveau apporter leur soutien au personnel non-vacciné privé de leur travail.