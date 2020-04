Berry Info : Top Chrono du lundi 6 avril 2020

On vous le dit, on vous le répète, les producteurs locaux et leurs produits périssables sont particulièrement exposés économiquement pendant cette crise du COVID 19.

Alors vous aimeriez soutenir ces producteurs mais ne savez pas où trouver leurs produits ? Ou bien tout simplement vous vous trouvez trop loin de chacun d'entre eux ou encore vous ne voulez pas ou ne pouvez pas multiplier et c'est bien compréhensives les trajets pour aller chercher seulement UN type de produits. Il vous reste tout de même des options !

A Châteauroux par exemple

Des boutiques proposent à la vente différents produits locaux.

A Châteauroux Certaines ont même mis en place des services de Drive. C’est le cas de l'Atelier du Vrac rue Grande, L'épicerie des Saveurs rue du Pont Neuf, ou encore c’est le bar des Tontons Bringueurs, avenue de Châtellerault. A Bourges mêmes initiatives chez La Ruche qui dit Oui sur le Plateau d’Auron un drive y est organisé une fois par semaine le Mercredi : 16h-18h.

Chat Covid 19 de Pascal Blanc ce soir

Bourges toujours c’est ce soir que le maire et président de Bourges Plus, Pascal Blanc propose son traditionnel via tach facebook. On rappelle que ce point est là pour répondre en direct aux questions liées au coronavirus des haibtants de l’agglo berruyère. Il a lieu pour laudréue chauqe lundi mercredi et vendreid à 18H

Garder le lien avec les résidents d'EHPAD à Henrichemont

Dans le Cher, à Henrichemont, les seniors de l’EHPAD sont désormais ultraconfinés pour leur éviter toute contamination. Pour maintenir un lien avec leurs familles une page Facebook spéciale EHPAD d'Henrichemont est mise en place.

Vous pouvez également envoyer des messages de soutien, des dessins, des cartes postales, des photos, des poèmes, des textes, des activités... etc. Peuvent aussi être envoyés par mail à l’adresse suivante : gardezlelien.lescedres@outlook.fr ou même à l'adresse postale : 9, rue des Quatre Nations, 18250 Henrichemont

Cours de danses en lignes "spécial confinements" gratuits et castelroussins !

Encore une idée pour garder la forme. C’est vrai qu’ils sont nombreux les coachs sportifs en France à partager leurs séances sur Youtube Facebook et autres mais vous n’avez peut-être pas trouvé votre bonheur et vous préféreriez peut-être un coach pas de loin de chez vous

Une berrichonne Sophia, 28 ans, professeur de danse spécialisée en Salsa, Bachata et de Djembel sur Châteauroux et ses environs. Propose depuis 2 semaines de cours en ligne gratuits à suivre sur facebook ou instagram

C’est tous les soirs à partir du mardi jusqu’au samedi (A 20H le mardi, et à 19H du mercredi au samedi) Et c‘est pour tous les niveaux

Pour plus de précisions rendez-vous sur le profil facebook de Sophia SoCaliente