RSI, baisse des charges : la présidentielle vue par les artisans dans le Haut-Rhin

À moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu vous donne la parole. Qu’attendez-vous de ce scrutin ? On a posé la question à Valérie Klumpp, elle tient une cordonnerie à Colmar.

Valérie Klump est installée dans sa cordonnerie, dans le quartier Sainte-Marie de Colmar, depuis 21 ans. Elle a repris l'entreprise de son père. Ce qu'elle souhaiterait, c'est une baisse des charges, mais aussi que les candidats intéressent aux artisans, ils sont bien souvent les oubliés de cette campagne.

Nous sommes à notre compte : pas de chômage, pas de sécurité sociale. Le RSI nous tape dessus et nous étrangle :" Valérie Klumpp

Valérie souhaite que les candidats se rendent comptent de la situation des artisans comme elle. "Nous n'avons pas de chômage, pas de sécurité sociale, le RSI nous étrangle," souligne cette femme passionnée par son métier. "Je verse tous les ans au RSI, entre 6 et 7 000 euros, ça fait beaucoup. faudrait une baisse des charges, une baisse aussi de la TVA, cela nous permettrait de vivre un peu mieux." Valérie se verse un SMIC tous les mois.

La chambre des métiers et de l'artisanat a lancé sa campagne pour la présidentielle - Chambre des métiers et de l'artisanat capture d'écran

Les candidats veulent faire marcher que les grands, il faut qu'ils nous soutiennent !"

A la tête d'une cordonnerie familiale, Valérie Klump souhaite un coup de pouce pour la profession :" nous sommes plus que quatre artisans cordonniers sur Colmar, alors que du temps de mes parents, il y avait une trentaine de cordonniers, rien qu'à Colmar et tous avaient du boulot. Petit à petit, il y a tout un travail à faire, pour que l'on revienne à cette situation."

Dans cette présidentielle, la chambre des métiers et de l'artisanat a lancé une campagne nationale : "je vote Camile, l'artisan", pour inciter les candidats à défendre leurs intérêts.

Créer de la richesse nationale, offrir un travail qualifié et une formation à chaque citoyen, donner des perspectives professionnelles et d’épanouissement à chaque jeune, favoriser l’entreprenariat au féminin et l’égalité professionnelle homme/femme notamment .