D'après la CCI de la Mayenne : 56% des entreprises ont du mal à recruter

Département Mayenne, France

56% des entreprises de la Mayenne ont des difficultés à recruter. C'est le résultat d'une étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie. 80% des entreprises dans le secteur du BTP (Bâtiments & Travaux Publics) peinent à embaucher, 68% dans l'Industrie et 50% dans le commerce de détails et de services aux particuliers.

Pour cette étude, 484 chefs d'entreprises ont répondu à la CCI de la Mayenne. Et pour 36% d'entre eux, le manque de candidats explique ces difficultés. Actuellement, près de 15.000 offres d'emplois sur le département ne sont pas pourvues. 7.000 rien que sur l'agglomération de Laval. En Mayenne, le taux de chômage s'établit à 5,5% (chiffre de l'Observatoire Régional Économique et Social). Un score flatteur certes, mais la difficulté à embaucher pour certaines entreprises est récurrente. Particulièrement dans l’industrie.

Récemment, un chef d'entreprise de la Mayenne, qui préfère rester discret, a tenté de recruter sur des postes opérationnels et manuels. En vain. Peu de candidats avaient les compétences pour ses postes, peu formés notamment.. Hervé, directeur d'une société spécialisé dans la sous-traitance industrielle, dans le sud-est de la Mayenne, déplore aussi un manque de volonté à travailler de la nouvelle génération. "Des personnes trouvent le travail dur. Alors que dans ma boîte, mon personnel arrive très bien le faire. La moyenne d'âge est à 52 ans. Donc quand un jeune arrive et qu'il se plaint que c'est difficile, c'est relativement incompréhensible. Parfois, au bout d'une demi-journée la personne quitte son poste prévenir. C'est la génération Playstation. Ils ont plus l'habitude d'être devant la télé et sur leurs jeux vidéo plutôt que de travailler. Ces personnes préfèrent profiter des aides de l'état français" explique-t-il.