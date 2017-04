Rudi Garcia (OM) : "Terrible ce qu'il s'est passé à Dortmund ; c'est aux politiques de se battre"

Au cours de la conférence de presse précédant le match OM - Saint-Etienne de dimanche, l'entraîneur marseillais est revenu sur les incidents survenus mardi à Dortmund puis jeudi à Lyon.

Une explosion mardi à Dortmund contre le bus des joueurs allemands, juste avant le match entre le BVB et l'AS Monaco en Ligue des Champions... Deux jours plus tard, des débordements au Parc OL, lors du match entre Lyon et les Turcs du Besiktas Istanbul. C'est trop. Beaucoup trop. Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a accepté de se confier sur ces sujets ce vendredi en conférence de presse.

"C'est triste. C'est pas le foot, c'est le reflet de la société. C'est terrible ce qu'il s'est passé à Dortmund, c'est.. moche ce qu'il s'est passé à Lyon, donc il faut se battre. Pas que nous dans le sportif, mais les grands de ce monde. Aux politiques de rendre le monde meilleur." Rudi Garcia

Ligue des Champions : match reporté entre Dortmund et Monaco après une explosion près du bus du club allemandhttps://t.co/7DlZV0eFAF pic.twitter.com/CCM08HfDdJ — France Bleu (@francebleu) April 11, 2017

Rudi Garcia (OM) à propos des incidents cette semaine à Dortmund et à Lyon Partager le son sur : Copier

D'une autre façon, Patrice Evra lui aussi a été touché. Il jouait avec les Bleus lors des attentats qui ont frappé le Stade de France le 13 novembre 2015, lors de France - Allemagne

"Le problème c'est que si tu commences à t'arrêter, ce sont eux qui gagnent. Si tu t'arrêtes, ils ont raison." Patrice Evra

Patrice Evra (OM), préfère regarder "droit devant" et avancer, malgré les attentats, malgré les débordements dans le monde du football Partager le son sur : Copier

Douze supporters lyonnais et turcs ont été interpellés jeudi soir et sept personnes légèrement blessées, en marge des quarts de finale aller d'Europa League à Lyon.