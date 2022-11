Rue de Bourgogne à Orléans : le (mauvais) feuilleton se poursuit

La situation reste préoccupante rue de Bourgogne à Orléans. 2 nouveaux immeubles ont dû être évacués par précaution jeudi soir, la ville d'Orléans a décidé hier de les placer sous surveillance pendant 72 heures. Cela concerne les numéros 81 et 83, c'est-à-dire juste à côté des 2 immeubles déjà évacués en début de semaine - pour lesquels les premiers résultats sont toutefois rassurants, même si les habitants ne sont pas près de rentrer chez eux.

Sous surveillance jusqu'à lundi

Jeudi soir, ce sont donc les 81 et 83 de la rue de Bourgogne qui ont été évacués, cela concerne une dizaine de résidents. Avec un scénario qu'on connaît déjà bien : un habitant qui donne l'alerte car il avait des difficulés à fermer sa porte et ses volets, signe d'une possible mouvement sur le bâtiment. Hier soir, la ville d'Orléans a annoncé qu'elle plaçait les 2 immeubles sous observation pendant 72 heures - une décision de relogement ou non sera prise lundi.

Concernant les numéros 77 et 79 qui avaient été évacués en début de semaine, les nouvelles sont en partie rassurantes : il n'y a pas de risque d'effondrement des immeubles, selon le diagnostic effectué par le BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières. Mais il va falloir à présent combler la cavité apparue sous le trottoir, des investigations doivent encore être menées pour savoir comment faire.

Il va falloir combler le trou pour les 77 et 79 de la rue

"Des investigations géophysiques et géotechniques vont être menées pour déterminer la taille de la cavité et définir le mode de comblement qui sera confié à des entreprises spécialisées, des expertises sont en cours au niveau des réseaux d’eau potable et d’assainissement", précise la ville. Les 20 résidents devront donc encore patienter pour réintégrer leur logement.

En janvier dernier , déjà , une cinquantaine d'habitants de la rue de Bourgogne avaient évacué leurs logements suite à l'apparition de fissures sur les murs : c'était en haut de la rue, entre les numéros 17 et 21. Depuis, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu et leurs immeubles doivent être démolis. On ne connaît toujours pas le calendrier de destruction.