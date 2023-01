Rue de Bourgogne à Orléans : les habitants d'un des immeubles évacués en octobre peuvent rentrer chez eux

Enfin de bonnes nouvelles rue de Bourgogne à Orléans, au moins pour les habitants d'un des immeubles évacués en octobre dernier parce qu'il y avait des risques d'effondrement, suite à une fuite d'eau qui avait fragilisé les fondations . Les occupants du bâtiment situé au numéro 77 de la rue ont été informés lundi 23 janvier par la mairie d'Orléans qu'ils pouvaient rentrer chez eux, il n'y a plus de menace.

D'importants travaux de consolidation des fondations ont été effectués ces dernières semaines dans les caves et au niveau de l'entrée de l'immeuble, les experts estiment qu'il n'y a plus de risque d'effondrement sur ce bâtiment. Ce mardi 24 janvier dans l'après-midi, tous les occupants n'avaient pas encore réintégré leur logement. Et certains continuent de s'interroger sur les causes de la cavité qui a fragilisé le sous-sol à l'automne dernier.

Encore un immeuble interdit à ses occupants

A ce niveau de la rue de Bourgogne, la circulation automobile a pu reprendre, le périmètre de sécurité mis en place en octobre a été levé. Il reste malgré tout un immeuble pour lequel tout n'est pas réglé : le voisin, situé au numéro 79, qui accueille une épicerie au rez-de-chaussée. Lui nécessite encore des travaux au niveau des planchers, les habitants ne peuvent donc pas encore le réintégrer.