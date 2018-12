Rue de la Cathédrale à Poitiers, un calendrier de l'avent sur les fenêtres des maisons

Poitiers, France

Un calendrier de l'Avent grandeur nature, avec aux fenêtres d'une rue les numéros du calendrier de l'Avent. La tradition vient de Finlande. Et c'est Lisa, habitante de la rue de la Cathédrale à Poitiers et Finlandaise qui a exporté le concept dans sa rue. Beaucoup ont accepté avec plaisir et joué le jeu.

Une tradition qui vient de Finlande

Pendant tout ce mois de décembre vous avez donc pu voir rue de la Cathédrale les numéro du calendrier arriver au fur et à mesure sur les fenêtres. Quand c'est le jour de leur numéro, le 17 par exemple, la maison illumine sa fenêtre tous les soirs, et jusqu'au 25. Une occasion d'apporter de la convivialité dans la rue et entre les voisins.

Une des fenêtres décorées. © Radio France - Manon Vautier-Chollet