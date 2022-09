Ruée dans les stations essence Total en Haute-Saône : "on sent que l'artisanat est en train d'exploser"

"C'est la goutte d'eau qui s'ajoute à une autre goutte d'eau qui fait déborder le vase", déplore Cédric Dillon, artisan chauffagiste installé à Frotey-lès-Lure et membre du Conseil d'administration de la CAPEB Franche-Comté, le syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment.

Depuis une semaine, les professionnels, qui pour beaucoup ont une carte de pré-paiement Total pour faciliter les facturations, doivent faire à des queues de voitures à l'entrée des stations essence du groupe, mais aussi à des cuves à sec. La faute à cette remise de 20 centimes, en plus de celle de 30 centimes du gouvernement. Une situation compliquée à gérer.

Tout cela est du temps perdu, mais aussi de l'argent perdue pour les entreprises!

"Le problème avec ces ristournes, c'est que cela nous empêche, nous clients habitués, a avoir un accès facile pour aller chercher du carburant, faute d'une invasion de nouveaux clients qui d'ailleurs ne seront plus là quand les prix reviendront à la normale", constate un salarié vésulien. "La question que je me pose c'est au sujet de la fidélité des clients. Total aurait pu réserver une pompe pour nous. Comment vont faire les représentants qui sont sur les routes toute la journée ? Les transports routiers, ceux des marchandises ? Mettre un tarif en place, c'est une chose, mais mesurer les effets en est une autre," assure encore cet employé dans le domaine du service qui n'a pas d'autres choix que de se déplacer en voiture chaque jour.

Impossible pour ce professionnel d'attendre 30 minutes pour faire le plein ou encore de chercher une station où les cuves sont pleines. "Cela empêche de travailler normalement, on a un timing à respecter. Tout cela est du temps perdu, mais aussi de l'argent perdue pour les entreprises! "

Un ras le bol général

Pas le choix donc pour les professionnels qui se dirigent vers la concurrence. "Il faut aller ailleurs. Alors quand on n'a pas la carte de l'enseigne, il faut avancer les frais, puis se faire rembourser par son entreprise. L'administratif est déjà très lourd, alors cela rajoute un problème de plus", précise Cédric Dillon.

Une situation qui devient "insupportable pour les entreprises que nous sommes. On sent que cela atteint le moral des collègues, déjà plombé par la situation actuelle entre les problèmes de matières premières, les recrutements, la crise. On sent que l'artisanat est sur le point d'exploser. On a eu la hausse des carburants qui nous posait problème, les carburants baissent, cela pose encore problème."