Les mairies de la Somme débordées par les demandes de renouvellement de pièces d'identité

"Nous avons un minimum de 30 appels par jour". À Poix-de-Picardie, au sud-ouest d'Amiens, les demandes pour de nouveaux papiers d'identité ont doublé en un an. "Notre agenda est déjà complet jusqu'en juin", précise la maire, Rose-France Delaire.

Le maire de Flixecourt, Patrick Gaillard, fait le même constat : "C'est impressionnant, on a presque un coup de fil par minute, et tout le monde est pressé. Ces derniers jours, ça devient du délire". La commune a même décider de s'équiper "d'une ligne téléphonique dédiée, depuis quelques semaines, parce que sinon le standard est débordé", explique l'élu. Mais malgré cet outil supplémentaire, "les gens râlent, ils appellent la mairie pour dire qu'ils n'arrivent pas à joindre directement le service qui s'occupe des passeports ... Mais on a tout le temps du monde au téléphone. Il faut qu'ils soient patients", plaide Patrick Gaillard.

Selon l'élu samarien, si les mois de mars et d'avril sont traditionnellement chargés en demandes de renouvellement de pièces d'identité, avec notamment l'approche des examens dans l'enseignement supérieur, "beaucoup de gens ont envie de partir pour changer d'air" après deux ans de restrictions sanitaires en raison de la pandémie de Covid-19.

Pas de rendez-vous avant le mois de juin

Une analyse partagée par Christine Bourdelle, première adjointe au maire d'Ailly-sur-Noye. "Il y a un effet Covid. On a beaucoup de demandes de renouvellement de passeports et de cartes d'identité dans l'idée d'aller faire des séjours à l'étranger", explique-t-elle. Sans compter que "l'année 2020, où il y a eu les différents confinements, a forcément rallongé les délais".

Et certains viennent de très loin pour obtenir leurs papiers. "Nous avons par exemple 76 dossiers de l'Oise", mais "on a eu les Yvelines, le Pas-de-Calais, le Finistère, le Jura, le Cher, les Ardennes, le Vaucluse, le Nord et Paris qui se sont déplacés jusqu'à nous", détaille Christine Bourdelle. Selon elle, cela s'explique en partie par "le fait qu'on est ouvert le samedi matin et le mercredi jusqu'à 19h. Les gens peuvent donc adapter leur rythme de travail aux ouvertures de la mairie. Et ils appellent aussi, pour connaître les délais de réalisation des pièces d'identité. Ils se rapprochent ensuite de la mairie qui pourra le plus rapidement répondre à leur demande".

Pour Christine Bourdelle, ce phénomène "n'est pas forcément lié à l'approche des vacances." En effet, la mairie d'Ailly-sur-Noye a délivré 885 cartes d'identité en 2020, et 1.412 en 2021. "Les premiers chiffres de 2022 nous montre qu'il n'y a pas de baisse", ajoute l'élue samarienne. Elle estime qu'il faudrait a minima un agent municipal supplémentaire pour absorber la demande.