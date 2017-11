Ruée sur les pneus neige en Lozère

Avec les premiers flocons de neige sur le département, la demande en pneus hiver s’est accrue cette semaine.

La neige est tombée en Lozère... quelques flocons seulement mais assez de neige pour inciter les automobilistes lozériens à mettre les pneus d'hiver.

Nous avons une forte demande depuis lundi matin. En ce moment, nous ne faisons que du pneu.

Robert Pourcher est le patron du garage à First Stop à Mende. Depuis lundi il a mis de côté tous ses autres rendez-vous pour ne faire que des pneus d'hiver

En moyenne, les clients devront dépenser «entre 300 et 400 euros pour quatre en incluant le montage.

Dès que la température moyenne est inférieure à 7°C, il est conseillé d’utiliser des pneus hiver. Adaptées à toutes les conditions hivernales, leur gomme plus tendre et leurs sculptures plus profondes, améliorent l'adhérence et le freinage. Il est indispensable d'équiper les 4 roues afin de conserver un niveau d'adhérence similaire à l'avant et à l'arrière.

