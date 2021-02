Ruée sur les pré-ventes du pot au feu géant de Tours au profit des restos du coeur d'Indre-et-Loire

Le Covid-19 ne devrait finalement pas nuire à la vente du pot-au-feu au profit des restos du coeur d'Indre-et-Loire, samedi prochain. Pour la première fois, l'association a été obligée de modifier l'organisation mise en place depuis 25 ans, pour s'adapter à la situation sanitaire. Parmi les nouveautés, la pré-vente de pot-au-feu sur le site de l'association jusqu'à jeudi soir, une nouvelle possibilité qui attire encore plus de monde que prévu, selon Michel Flamé, le président des restos du coeur d'Indre-et-Loire : "On avait prévu de pré-vendre 1.500 portions, mais vu le succès, on va sans doute en mettre jusqu'à 2.000 sur internet. Ca en laissera environ 1.500 que les gens pourront acheter samedi, en direct, sur les différents points de vente. En revanche, on n'est pas certain de pouvoir vendre des menus complets samedi car la demande est très forte et on ne sait pas si il nous restera des desserts à proposer". Les ingrédients nécessaires à la confection du menu sont fournis gratuitement par une trentaine de partenaires.

Déjà plus de 200 pot-au-feu suspendus vendus

L'autre nouveauté de l'année, le pot-au-feu suspendu, connait aussi un grand succès. Ce mercredi, plus de 200 portions ont été achetés par des gens qui ne les consommeront pas mais les offrent à des associations caritatives tourangelles qui les donneront à leur tour à leurs bénéficiaires.

Cette année, il ne sera pas possible de déguster le pot-au-feu directement sur place, après l'avoir acheté. Pour éviter les regroupements aux halles, l'association aura pour la première fois quatre points de vente répartis dans Tours, le 20 février :

Le marché du carreau des Halles : Place Gaston Paillhou

Le marché Coty : Place du Président Coty

Le marché Beaujardin : Place de Beaujardin

Le marché des Fontaines : Avenue Stendhal

On rappelle que le fils de Coluche, Romain Colucci, viendra à Tours, le 20 février, pour célébrer les 25 ans de cette opération qui devrait rapporter environ 20.000 euros aux restos du coeur d'Indre-et-Loire, ce qui leur permettra de réaliser environ 15.000 repas.