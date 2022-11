Ruée sur les stations des alentours de Toulouse avant la fin des aides de l’état

Les ristournes à la pompe, c’est terminé ou presque. La prime d'aide exceptionnelle de l'Etat de 30 centimes par litre d'essence est ramenée à 10 centimes à partir de ce mercredi 16 novembre.

Quinze ou dix euros en moins

Même tarif pour les stations TotalEnergies qui accordaient jusqu'ici une remise de 20 centimes supplémentaire par litre. Désormais l'aide dans ces stations n’est plus que de 10 centimes. Conséquence depuis quelques jours, les automobilistes prennent d'assaut les stations-services pour faire un dernier plein un peu moins cher. Car cela vaut le coup : pour un plein de 50 litres, c'est environ quinze euros de moins aujourd'hui que demain chez Total et dix euros dans une station classique. Et les automobilistes croisés à la pompe ont le sentiment que les prix ne feront qu’augmenter.

Les prix du baril sont en baisse

Mais Jean-Marc Formenti, directeur de Mobilians en Occitanie, un organisme responsable de la distribution des produits pétroliers pour les indépendants, les stations d'autoroutes, de garages. Et il se veut rassurant. L'essence ne devrait pas battre des records. "On est quand même sur des prix du baril qui sont en baisse. Donc si on enlève les vingt centimes de l'Etat, on ne doit pas quand même s'attendre à des augmentations très significatives. On va aussi 1,80 € pour le gazole et on 1,65 ou 1,70 € pour le sans-plomb. Sur le plan international, ça s'est calmé. Le prix du baril était il y a quinze jours 0,96 € et aujourd'hui il est à 0,58 €. Les marchés sont quand même un peu moins tendus."

Disparition au profit d'un autre dispositif

Du 16 novembre au 31 décembre, cette ristourne de l'Etat sera de 10 centimes par litre avant de disparaître au profit d'un autre dispositif. Le dispositif qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023 "devrait concerner entre 11 et 12 millions de personnes ". Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement confirme : "On va se diriger vers un dispositif plus ciblé et plus juste qui concernera ceux qui ont le plus besoin de leur véhicule pour aller au travail et qui sont le plus en difficulté dans leur quotidien parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un carburant qui serait trop à la hausse". Mais il n'a pas précisé quel serait le montant de cette nouvelle ristourne. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a lui évoqué 1,5 ou 1,6 milliards d’euros.